La Corte Suprema dell'Illinois dichiara che il settore sanitario è esente dalla legge sulla privacy biometrica

La Corte Suprema dell'Illinois ha preso una decisione unanime affermando che il settore sanitario è esente dal Biometric Information Privacy Act (BIPA) dello stato a causa dell'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Il BIPA, introdotto nel 2008, vieta l'uso delle informazioni biometriche di qualsiasi individuo senza il suo esplicito consenso. Questa legge è stata utilizzata in vari accordi di class action contro i giganti dei social media come Facebook. Recentemente, i dipendenti di White Castle hanno utilizzato il BIPA per contestare la politica aziendale in materia di impronte digitali.

L'avvocato James Zouras, che rappresenta il personale sanitario che fa causa agli ospedali, ha sostenuto che l'HIPAA non ha alcun collegamento con il BIPA. Zouras ha espresso preoccupazione per il fatto che, se la posizione dell'imputato fosse corretta, circa il 10% della forza lavoro dell'Illinois nel settore sanitario sarebbe privato della protezione biometrica della privacy. D'altro canto, l'avvocato Bonnie DelGobbo, parlando a nome del sistema sanitario, ha sostenuto che l'HIPAA esclude gli operatori sanitari dal BIPA. Ha affermato che l'utilizzo di informazioni biometriche per accedere alle stazioni di distribuzione dei farmaci è considerato un trattamento sanitario essenziale ai sensi dell'HIPAA.

La Corte Suprema dell'Illinois, con decisione unanime, ha affermato che le informazioni biometriche di un operatore sanitario, utilizzate per accedere alle stazioni di distribuzione dei farmaci per la cura del paziente, sono classificate come “informazioni raccolte, utilizzate o archiviate per trattamenti sanitari, pagamenti o operazioni ai sensi dell’[HIPAA]”. Di conseguenza, questi dati biometrici sono esenti dalle protezioni del BIPA come delineato nella sezione 10 della legge. A seguito di questa sentenza, il caso è stato rinviato al tribunale di circoscrizione per ulteriori procedimenti.

In conclusione, la decisione della Corte Suprema dell'Illinois conferma che gli operatori sanitari e i lavoratori sono esentati dal BIPA a causa dell'HIPAA. Questa sentenza sottolinea l’importanza della privacy biometrica nel settore sanitario e costituisce un precedente per casi futuri che coinvolgono l’uso di dati biometrici in questo settore.