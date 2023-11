La squadra femminile di basket dello United Township è pronta per una stagione memorabile

La squadra di basket femminile dello United Township si sta preparando per una stagione emozionante e memorabile mentre si prepara a scendere in campo per la prima partita della stagione 2023-24. Guidati dall'allenatore Chase Pavelonis, i Panthers sono determinati a consolidare il successo dello scorso anno e ad avere un impatto ancora maggiore in campo.

Con un taccuino pieno di dettagli sui miglioramenti giorno per giorno rispetto alla stagione precedente, Pavelonis e il suo team hanno analizzato ogni vittoria, sconfitta e partita ravvicinata per imparare e crescere dalle loro esperienze. I Panthers hanno concluso la scorsa stagione con un titolo regionale, il primo dal 2000-2001 e il settimo nella storia della scuola.

La squadra riporterà nove senior, tra cui Lorena Awou, un eccezionale centro di 6 piedi e 5 che ha segnato una media di 11.4 punti e 11.1 rimbalzi a partita la scorsa stagione. Awou, che si è impegnato nello Stato della Carolina del Nord, ha mostrato un'enorme crescita e leadership dentro e fuori dal campo. I suoi compagni di squadra e gli allenatori hanno elogiato la sua dedizione e il miglioramento nel corso degli anni.

I Panthers hanno la fortuna di avere una squadra così senior, con giocatori come Kaylani Phiathep, Kaylie Pena, Ka'Maria Perkins, Cassie Bohnert, Stella Gonzalez e Atty Taylor che portano preziosa esperienza e tempo di gioco a livello varsity. Pavelonis sottolinea l'importanza del lavoro di squadra, della competitività e dell'impegno di tutti i giocatori, indipendentemente dalla loro classe.

Mentre la squadra si prepara per la prossima stagione, i giocatori non sono gli unici ad essere emozionati. L'allenatore Pavelonis ritiene che abbiano una forte rotazione con giocatori esperti, ma riconosce anche il potenziale per i giocatori più giovani di ritagliarsi ruoli nella squadra. Incoraggia tutti i giocatori ad allenarsi duramente, ad essere ottimi compagni di squadra ed eccellere sia in campo che in classe.

Con una solida base di talento, esperienza e impegno, la squadra di basket femminile dello United Township è pronta per il successo in questa stagione. I giocatori sono motivati ​​non solo a vincere le partite, ma anche a lasciare un'eredità duratura nel programma. Quando i Panthers scendono in campo, sono una forza da non sottovalutare e sono pronti a rendere questa stagione indimenticabile.

Domande frequenti (FAQ)

1. Chi è l'allenatore della squadra di basket femminile dello United Township?

L'allenatore della squadra di basket femminile dello United Township è Chase Pavelonis.

2. Come si è comportata la squadra la scorsa stagione?

La scorsa stagione, la squadra aveva un record di 16-17 e ha vinto il primo titolo regionale dal 2000-2001.

3. Chi è il giocatore migliore della squadra?

Lorena Awou, un centro di 6 piedi e 5, è considerata la giocatrice migliore della squadra. La scorsa stagione ha segnato una media di 11.4 punti e 11.1 rimbalzi a partita.

4. Quanti senior torneranno in squadra?

La squadra restituisce nove senior.

5. Quali sono gli obiettivi stagionali della squadra?

Gli obiettivi della squadra includono lavorare insieme come una squadra, essere ottimi compagni di squadra ed essere competitivi e impegnati per tutti e quattro i quarti di ogni partita.