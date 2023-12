La polizia scopre droghe illegali, esplosivi e veicoli rubati in una casa nel nord-est di Filadelfia

In una serie di eventi scioccanti, la polizia, rispondendo alle segnalazioni di spari in una casa nel nord-est di Filadelfia, si è imbattuta in una serie di scoperte inquietanti. Gli investigatori hanno rivelato che, oltre alla droga illegale e a diverse armi da fuoco, hanno rinvenuto ordigni potenzialmente esplosivi e due veicoli rubati.

All'arrivo sulla scena in Cottman Avenue, gli agenti delle forze dell'ordine hanno rapidamente identificato l'autore del reato all'interno della residenza che aveva più armi da fuoco in suo possesso, tra cui pistole, un possibile fucile in stile AR e un fucile da caccia. Successivamente è stato rivelato che l'autore del reato era un criminale condannato, il che lo poneva in violazione della legge che vieta ai criminali di possedere o detenere armi da fuoco.

Scoprendo più di quanto inizialmente previsto, gli agenti hanno trovato grandi brocche piene di sostanze chimiche liquide, narcotici e accessori per la droga all'interno della casa. Ciò li ha spinti ad arrestare l'individuo e ad ottenere un mandato di perquisizione per ulteriori indagini.

Durante l'esecuzione del mandato di perquisizione è stata rinvenuta una scatola di cartone dalla quale fuoriuscivano diversi fusibili, facendo sospettare un ordigno potenzialmente esplosivo. Come misura precauzionale furono chiamati gli artificieri e dopo l'esame si stabilì che erano stati trovati nove ordigni, otto dei quali contenevano una sostanza polverosa somigliante a note polveri esplosive. Inoltre, i vigili del fuoco furono chiamati per intervenire su grandi contenitori pieni di un liquido misterioso, che in seguito furono ritenuti sicuri.

La proprietà del residente di 35 anni ha prodotto ancora più oggetti illeciti. Oltre alle armi da fuoco menzionate in precedenza, la polizia di Filadelfia ha recuperato un fucile in stile AR con un numero di serie cancellato, un revolver 357, una Taurus 9mm, un giubbotto antiproiettile di tipo militare e una notevole quantità di narcotici, tra cui marijuana, metanfetamina, crack cocaina, funghi, eroina e pillole di Xanax. Inoltre, le autorità hanno scoperto una macchina per fare soldi contraffatta, bottiglie di inchiostro e una quantità ancora da determinare di USC potenzialmente contraffatti, il tutto messo in sicurezza per ulteriori indagini da parte di un'agenzia federale.

In aggiunta all'elenco dei reati, nel vialetto del sospettato sono state trovate una motocicletta Yamaha rubata e una Mercedes Benz rubata.

Lunedì mattina l'individuo era rimasto senza nome e le accuse erano pendenti. Tuttavia, la polizia ha assicurato al pubblico che tutti gli oggetti rinvenuti in casa sarebbero stati esaminati attentamente nell'ambito di un'indagine in corso.