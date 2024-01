Il Samsung Galaxy A72 riceve l’aggiornamento Android 14

Samsung ha iniziato a distribuire l’aggiornamento Android 14 per il suo smartphone Galaxy A72, segnando il terzo aggiornamento del sistema operativo principale per questo dispositivo. Sebbene l’aggiornamento sia attualmente disponibile solo per i possessori di Galaxy A72 in Russia, si prevede che verrà distribuito a livello globale nelle prossime settimane.

Oltre all’aggiornamento Android 14, il Galaxy A72 riceve anche la patch di sicurezza di dicembre 2023. Questo aggiornamento completo porta nuove funzioni e miglioramenti al dispositivo, garantendo un’esperienza utente fluida e sicura.

Si consiglia ai proprietari del Galaxy A72 di verificare la disponibilità dell’aggiornamento andando su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. Si consiglia di disporre di almeno 2 GB di spazio di archiviazione libero prima di tentare di scaricare e installare l’aggiornamento.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti futuri, sebbene non sia certo che Android 14 sarà l’ultimo aggiornamento del sistema operativo principale per il Galaxy A72, Samsung continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza per il dispositivo per alcuni anni.

