Il ponte Bob Michel sta per riaprire, promettendo spostamenti più veloci per i residenti nell'area di Peoria

I residenti nell'area di Peoria possono aspettarsi tempi di spostamento più brevi poiché il ponte Bob Michel riaprirà nelle prossime settimane. Il segretario del Dipartimento dei trasporti dell'Illinois (IDOT), Omer Osman, ha annunciato che, tempo permettendo, il ponte sarà nuovamente accessibile.

Costruito originariamente nel 1993, il ponte Bob Michel è servito ogni giorno come collegamento di trasporto vitale per migliaia di pendolari. Tuttavia, nel corso del tempo, il crescente traffico ha messo a dura prova la struttura, rendendo necessaria la sostituzione e la riabilitazione del ponte.

"Abbiamo riconosciuto l'urgente necessità di migliorare il ponte Bob Michel per aumentare l'efficienza e garantire la sicurezza degli automobilisti", ha affermato lunedì il governatore JB Pritzker durante una visita a Peoria. Il ponte è stato chiuso al traffico veicolare a marzo per facilitare i lavori di ristrutturazione tanto necessari.

Normalmente, il completamento dei progetti di ponti IDOT richiede diversi anni. Tuttavia, la costruzione del ponte Bob Michel è progredita rapidamente e Osman ha sottolineato che è quasi completata dopo soli nove mesi.

I miglioramenti del ponte includono l'aggiunta di una corsia larga 14 piedi destinata a ciclisti e pedoni, migliorando la sicurezza per il traffico non veicolare. Una barriera in cemento separerà la corsia dal traffico veicolare.

Questo progetto fa parte di un'iniziativa più ampia volta a ricostruire ponti e strade in tutto lo stato, rendendolo l'impresa più vasta di questo tipo nella storia dell'Illinois. Il costo totale del progetto è stimato a 25 milioni di dollari, in linea con il budget iniziale proposto a marzo.

Il rappresentante statale Jehan Gordon-Booth ha espresso il suo entusiasmo per i miglioramenti del ponte, sottolineando il loro potenziale per incentivare le piccole imprese e il turismo a Peoria. Ha spiegato che questo investimento unirebbe le persone, facilitando la crescita e promuovendo una fiorente comunità.

La riapertura del ponte Bob Michel rappresenta un progresso e promette un'esperienza di trasporto più fluida e sicura per le famiglie dell'Illinois. I pendolari possono aspettarsi tempi di viaggio più rapidi, una migliore accessibilità e una migliore connettività all’interno dell’area di Peoria.