Apple presenta i nuovi livelli di archiviazione di iCloud+: 6TB e 12TB

Apple ha recentemente sorpreso il suo pubblico con l'annuncio di due nuovi livelli per il suo abbonamento al cloud storage, iCloud+. Rivolti principalmente a fotografi e registi che necessitano di ampio spazio di archiviazione per i loro contenuti, questi nuovi piani di abbonamento sono destinati ad attirare l'attenzione. L'inaugurazione ha suscitato fragorosi applausi da parte del pubblico, indicando una forte richiesta di maggiore capacità di stoccaggio.

Con l'attuale struttura dei prezzi, iCloud+ offre agli abbonati 50 GB per $ 0.99 al mese, 200 GB per $ 2.99 al mese e 2 TB per $ 9.99 al mese. Con l'introduzione dei piani da 6TB e 12TB, gli utenti possono ora archiviare quantità di dati notevolmente maggiori. Anche se il consumatore medio potrebbe non aver bisogno di uno spazio di archiviazione così ampio, i fotografi professionisti e i registi che utilizzano gli ultimi modelli di iPhone 15 con funzionalità della fotocamera migliorate troveranno questi piani estremamente preziosi.

Sebbene Apple non abbia rivelato i prezzi esatti per i nuovi livelli di archiviazione, possiamo fare un'ipotesi plausibile basata sulle tariffe esistenti. È probabile che l'abbonamento da 6 TB non costerà più di 30 dollari al mese, mentre il livello da 12 TB dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 dollari al mese. In confronto, i piani di archiviazione di Google per 5 TB e 10 TB di dati hanno un prezzo rispettivamente di $ 24.99 e $ 49.99 al mese, mostrando prezzi simili.

Oltre alla maggiore capacità di archiviazione, gli abbonati iCloud+ continueranno a usufruire delle funzionalità di privacy esistenti, tra cui Hide My Email e Private Relay. Queste funzionalità mirano a proteggere i dati dell'utente e a garantire un'esperienza di navigazione sicura. Con iCloud+ che offre sia spazio di archiviazione esteso che maggiore privacy, Apple continua a offrire ai propri utenti un servizio di archiviazione cloud completo e affidabile.

