La divisione software IBM richiede ai dipendenti di tornare in ufficio per almeno 3 giorni a settimana

La divisione software di IBM ha emesso un mandato di rientro in ufficio, richiedendo ai dipendenti di rimanere in ufficio per un minimo di tre giorni alla settimana. A differenza di mandati simili implementati da altri giganti della tecnologia come Amazon, Google, Meta e Zoom, i requisiti di IBM si applicheranno ai dipendenti di tutto il mondo, non solo a quelli degli Stati Uniti.

La decisione è stata comunicata tramite un post sul blog interno scritto da Kareem Yusuf, Vicepresidente senior per la gestione dei prodotti, e Dinesh Nirmal, Vicepresidente senior per i prodotti. Il post sul blog afferma che inizialmente saranno interessati i dipendenti entro un raggio di 50 miglia da un ufficio IBM, mentre quelli che vivono più lontano saranno per ora esentati. Tuttavia, non è chiaro quando anche questi dipendenti dovranno tornare in ufficio.

Il post sul blog ha sottolineato l'importanza della collaborazione di persona per la cultura e gli obiettivi aziendali di IBM. Attualmente, solo un dipendente IBM Software su quattro lavora in ufficio tre giorni alla settimana, ma la divisione punta ad aumentare la percentuale a tre su quattro entro ottobre.

La decisione di IBM di imporre il ritorno in ufficio arriva dopo che il CEO Arvind Krishna ha annunciato l’intenzione di utilizzare la tecnologia AI per sostituire circa 8,000 posti di lavoro. Ciò include ruoli che non implicano l'interazione con il cliente e funzioni di back-office come le risorse umane. L’azienda intende automatizzare circa il 30% di questi ruoli nei prossimi cinque anni.

Non è chiaro se il mancato rispetto dei nuovi requisiti di frequenza comporterà un'azione disciplinare o il licenziamento, poiché IBM non ha fornito chiarimenti in merito. La società non ha inoltre chiarito se altre divisioni all’interno di IBM implementeranno mandati simili.

Nel complesso, il mandato di ritorno in ufficio da parte della divisione software di IBM dimostra un cambiamento nelle modalità di lavoro poiché le aziende cercano di bilanciare la collaborazione di persona con i potenziali vantaggi del lavoro a distanza. Fonte: Bloomberg, The Register.