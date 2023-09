Il dottor Ian Wilmut, creatore di Dolly the Sheep, muore a 79 anni

By

Il dottor Ian Wilmut, lo scienziato britannico che guidò il team che riuscì per la prima volta a clonare un mammifero, è morto all'età di 79 anni. La sua morte è arrivata dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson, come annunciato dal Roslin Institute, dove aveva lavorato per molti anni.

Nel 1996, il dottor Wilmut e il suo team scioccarono il mondo con la nascita della pecora Dolly, un mammifero clonato. La creazione di Dolly ha sollevato importanti questioni etiche e ha suscitato un'ampia attenzione da parte dei media. Dolly è nata segretamente il 5 luglio 1996, ma la sua esistenza non è stata rivelata fino al febbraio 1997.

Il nome Dolly è stato ispirato dalla cantante Dolly Parton ed è diventata un simbolo del progresso scientifico. Tuttavia, morì tragicamente nel 2003 all'età di 6 anni a causa di un'infezione polmonare. Da allora, è stata esposta al Museo Nazionale della Scozia.

Il dottor Wilmut ha dedicato la sua carriera ai progressi nel campo della biologia e della genetica. Si è concentrato sulla conservazione del seme e degli embrioni attraverso tecniche di congelamento durante i suoi studi all'Università di Cambridge. Successivamente, ha condotto ricerche sulla modifica genetica e sulla clonazione delle pecore, con l'obiettivo di creare latte con proteine ​​che potrebbero essere utilizzate per curare malattie umane e generare cellule staminali per la medicina rigenerativa.

Nel 2005, il Dr. Wilmut si è trasferito all'Università di Edimburgo, dove ha continuato il suo lavoro fino al suo pensionamento nel 2012. Come riconoscimento dei suoi contributi alla scienza, ha ricevuto il titolo di cavaliere nel 2008.

Nel 2018, il dottor Wilmut ha rivelato pubblicamente la sua diagnosi di morbo di Parkinson e ha espresso la sua intenzione di partecipare a programmi di ricerca che testano nuovi trattamenti per la malattia. Lascia la moglie, Sara, e tre figli dal suo primo matrimonio, Naomi, Helen e Dean, oltre a cinque nipoti.

Fonti: New York Times