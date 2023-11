SeaWorld Orlando anticipa le prossime montagne russe Penguin Trek

SeaWorld Orlando ha entusiasmato i partecipanti all'IAAPA Expo martedì con un'anteprima dell'auto principale delle sue attesissime montagne russe Penguin Trek. Il parco a tema presentava un design emozionante ispirato alle motoslitte, aggiungendo un tocco unico all'esperienza complessiva.

Rob McNicholas, vicepresidente delle operazioni di SeaWorld Orlando, ha spiegato che l'attenzione ai dettagli nell'auto principale è eccezionale. Dallo sci con molla, che è esclusivamente una caratteristica estetica, al colore blu ghiaccio ornato con accenti marrone chiaro, acqua e nero, ogni elemento è stato realizzato con cura. Il binario per la corsa sarà bianco immacolato, migliorando ulteriormente il tema invernale di Penguin Trek.

L'apertura è prevista per la primavera, Penguin Trek offrirà ai visitatori un'emozionante avventura al chiuso e all'aperto. La corsa è una rivisitazione dell'ex attrazione Empire of the Penguin di SeaWorld e raggiungerà una velocità massima di 43 mph, garantendo un'esperienza esaltante per i ciclisti. Uno dei momenti salienti del finale delle montagne russe sarà l'incontro con veri pinguini, creando un viaggio davvero coinvolgente e memorabile.

Domande frequenti:

D: Qual è il tema delle prossime montagne russe di SeaWorld Orlando?

R: Le montagne russe Penguin Trek di SeaWorld sono ispirate alle motoslitte e trasportano i passeggeri in un'esperienza invernale in Antartide.

D: Quando aprirà al pubblico Penguin Trek?

R: L'apertura della corsa è prevista per la primavera.

D: Quanto velocemente andranno le montagne russe?

R: Penguin Trek raggiungerà una velocità massima di 43 mph.

D: Ci saranno animali vivi presenti nella giostra?

R: Sì, il finale di Penguin Trek includerà un incontro affascinante con veri pinguini.

D: Qual è l'altezza richiesta per la corsa?

R: I ciclisti dovranno essere alti almeno 42 pollici per godersi le montagne russe Penguin Trek.