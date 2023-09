L'esperienza di una donna che vive con un delfino in una casa sottomarina

Margaret Howe Lovatt trascorse 10 settimane vivendo in una casa sottomarina con un delfino di nome Peter come parte di un esperimento finanziato dalla NASA negli anni '1960. L'obiettivo del progetto era insegnare ai delfini a comprendere e potenzialmente imitare il linguaggio umano, con la speranza di capire come gli esseri umani potrebbero comunicare con gli esseri extraterrestri. L'esperimento ha avuto luogo in un complesso appositamente creato chiamato "The Dolphin House", dove Margaret e Peter vivevano insieme.

Durante il loro tempo insieme, Margaret dovette affrontare un grosso problema quando Peter iniziò a sviluppare intensi impulsi sessuali nei suoi confronti. Ha descritto come avrebbe mostrato grande interesse per la sua anatomia e si sarebbe massaggiato sul ginocchio, sul piede e sulla mano. Ciò mise Margaret in una posizione difficile, poiché doveva capire come gestire i desideri di Peter. Alla fine, prese la riluttante decisione di soddisfare manualmente i suoi impulsi.

Margaret insisteva che questo atto non era sessuale da parte sua ma piuttosto un modo per mantenere il legame con Peter ed evitare continue interruzioni. Credeva che questo li avvicinasse e le permettesse di continuare a conoscerlo. Tuttavia, quando i fondi dell'esperimento finirono, Margaret e Peter furono separati, portando all'apparente atto di "suicidio" di Peter. Ha smesso di respirare, è sprofondato nel fondo della vasca ed è morto.

Gli scienziati sono divisi sulla questione se i delfini abbiano la capacità mentale di impegnarsi in un “suicidio” nel senso umano del termine. Tuttavia, riconoscono che gli animali in difficoltà possono mostrare comportamenti autodistruttivi. Il resoconto di Margaret del tempo trascorso con Peter solleva interrogativi sulle implicazioni etiche della conduzione di tali esperimenti e sull'impatto che possono avere sul benessere emotivo degli animali.

Sebbene questo esperimento possa essere stato unico e rivoluzionario ai suoi tempi, serve a ricordare l’importanza di considerare il benessere degli animali nella ricerca scientifica e le potenziali conseguenze delle nostre azioni.

Fonte:

– Articolo originale: [Aggiungi fonte]

– Ecologisti online: [Aggiungi fonte]