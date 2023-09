Amazfit Bip 5: uno smartwatch economico con caratteristiche impressionanti

By

L'Amazfit Bip 5 è ​​uno smartwatch economico che offre molte delle stesse funzionalità delle opzioni più costose sul mercato. Al prezzo di soli $ 90, questo orologio ha molto valore ed è un'ottima alternativa ai costosi modelli Apple e Samsung.

Una delle caratteristiche distintive dell'Amazfit Bip 5 è ​​il suo display LCD da 1.9 pollici, che è uno degli schermi più grandi che troverai su uno smartwatch. Con un elevato numero di pixel di 320 x 380, il display è sufficientemente luminoso per leggere all'aperto, anche se potrebbe essere necessario regolare la luminosità sotto la luce solare diretta. Sfortunatamente, l'orologio non dispone di un sensore di luce ambientale per gestirlo automaticamente.

Il Bip 5 è ​​dotato di un unico pulsante multifunzione sul lato dell'orologio, che ti consente di riattivare lo schermo, aprire il menu dell'app o tornare al quadrante. L'app complementare offre la possibilità di configurare la pressione prolungata di un pulsante per eseguire varie funzioni come l'avvio di un allenamento, il controllo della frequenza cardiaca o la ricerca del telefono. Questa funzionalità di personalizzazione è un'ottima aggiunta, anche se potrebbe essere complicato scegliere tra le 27 diverse opzioni disponibili.

Per quanto riguarda la durata della batteria, l'Amazfit Bip 5 si distingue dalla concorrenza. Con una durata della batteria fino a cinque giorni in condizioni di utilizzo intenso, incluso il monitoraggio della frequenza cardiaca a tempo pieno, il monitoraggio del sonno e sessioni di allenamento assistite da GPS, il Bip 5 offre un notevole miglioramento rispetto ad altri smartwatch sul mercato.

Sebbene Bip 5 presenti alcuni difetti, come la mancanza di un'opzione sempre attiva e un'app complementare confusa per gli utenti iPhone, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se stai cercando uno smartwatch economico con funzionalità impressionanti, l'Amazfit Bip 5 dovrebbe essere nella tua lista.

