Hunter scopre un dollaro irripetibile

Trama: Un cacciatore di nome Christopher "CJ" Alexander ha avuto un incontro inaspettato con un enorme cervo durante una battuta di caccia. Il dollaro, che ha notato nel pomeriggio, è arrivato a meno di 7 metri da lui prima che Alexander sparasse. Si dice che il montepremi sia il più grande misurato quest'anno, impressionando marcatori ed esperti esperti. Tuttavia, il punteggio finale e la classificazione delle corna saranno determinati da una giuria ufficiale, che potrebbe potenzialmente farne un dollaro da record nello stato dell'Ohio.

Un incontro inaspettato con un dollaro leggendario

Nel vasto mondo della caccia, è sempre più raro assistere a qualcosa di veramente straordinario. I cacciatori armati di macchina fotografica o appollaiati su postazioni elevate sono sempre all'erta, la loro attenzione supera qualsiasi cosa si muova nel paesaggio. Eppure, di tanto in tanto, appare un mostro che affascina la consapevolezza umana. Questo è stato il caso di Christopher "CJ" Alexander il 9 novembre, quando ha incontrato il dollaro della sua vita durante l'ultima ora della sua vita.

Alexander, un cacciatore esperto, era al suo posto dalle 5:00 di quella mattina. Fu solo intorno alle 4:30 che vide per la prima volta il dollaro, a circa 120 piedi di distanza. Sapendo che il dollaro era troppo lontano per un tiro responsabile con la sua balestra, Alexander attese pazientemente. Il cervo sembrava guidato da istinti primordiali, il suo desiderio per una cerva vicina superava ogni senso di cautela. E proprio così, i percorsi dei due animali convergevano entro 7 metri l'uno dall'altro.

Ad ogni passo, la dimensione e la maestosità del cervo diventavano evidenti ad Alexander. Non sapeva che stava per incontrare un potenziale cervo da record. Fu solo quando un amico di caccia lo avvertì delle notevoli dimensioni del cervo che Alexander capì l'importanza della sua uccisione.

Le corna del cervo, misurate dal marcatore del Buckmasters Ed Waite, sono state descritte come le più grandi che abbia mai incontrato quest'anno. Con un peso di 9.8 libbre, la rastrelliera e la calotta cranica erano notevolmente pesanti. Celebrato da Waite, il rack non lasciava dubbi sulla natura eccezionale del dollaro.

Ora inizia il processo di punteggio e di determinazione dell'eredità del dollaro Alexander. Il famoso marcatore Mike Rex ritiene che le dimensioni e le caratteristiche del dollaro dovrebbero spingerlo oltre l'attuale record dell'Ohio. Tuttavia, il verdetto finale spetta ad una giuria ufficiale che valuterà la simmetria e la classificazione delle corna. Se ritenuto tipico, il dollaro potrebbe battere il record dell'Ohio, mentre una classificazione non tipica gli farebbe comunque guadagnare un posto degno di nota nella storia della caccia dello stato.

Con l'inizio del periodo di essiccazione obbligatorio di 60 giorni, cacciatori e appassionati attendono con impazienza il punteggio e la classificazione ufficiali. Indipendentemente dal risultato, non si può negare l’impatto e l’eredità lasciata da questo dollaro irripetibile.