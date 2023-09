Nuova tecnica per la produzione di urea a basso contenuto di carbonio e la denitrificazione delle acque reflue

By

I ricercatori della Northwestern University e dell'Università di Toronto hanno scoperto un nuovo metodo per produrre il fertilizzante urea utilizzando la sintesi elettrificata. Il processo prevede la conversione dell’anidride carbonica e dell’azoto di scarto utilizzando un catalizzatore ibrido composto da zinco e rame. Questa tecnica innovativa non solo consente la produzione di urea a bassa intensità di carbonio, ma consente anche la denitrificazione delle acque reflue.

La produzione di fertilizzanti sintetici a base di azoto, ampiamente utilizzati in agricoltura, è attualmente uno dei principali contributori alle emissioni di carbonio e al deflusso contenente nitrati. Trovare soluzioni sostenibili per ridurre le emissioni di questo settore è fondamentale, poiché rappresenta il 3% del consumo energetico globale ogni anno.

Il gruppo di ricerca si è concentrato sulla produzione di urea perché si tratta di un fertilizzante spedibile e pronto all’uso che rappresenta un’industria da 100 miliardi di dollari. Volevano esplorare se fosse possibile utilizzare fonti di azoto di scarto, CO2 catturata ed elettricità per creare urea.

I ricercatori hanno scoperto che una combinazione di zinco e rame come catalizzatore potrebbe facilitare le reazioni chimiche desiderate. Hanno trovato riferimenti risalenti agli anni ’1970 che suggerivano che metalli puri come zinco e rame potessero essere efficaci nei processi che coinvolgono la conversione di anidride carbonica e azoto.

Per valutare la fattibilità e l’impatto ambientale del nuovo percorso produttivo è stata condotta un’analisi approfondita del ciclo di vita. L’analisi ha rivelato che l’uso di fonti energetiche rinnovabili, come l’energia solare o eolica, ha ridotto significativamente le emissioni di energia e ha reso il processo più rispettoso dell’ambiente.

Mentre il rapporto catalizzatore “magico” tra zinco e rame è stato inizialmente scoperto per caso, i ricercatori hanno successivamente messo a punto i metalli per ottenere prestazioni ottimali. Hanno inoltre applicato la modellazione computazionale per comprendere i meccanismi sottostanti e le interazioni tra il catalizzatore e i reagenti.

Anche se ci sono ancora alcune sfide da superare prima della commercializzazione, come tenere conto delle impurità nel trattamento delle acque e aumentare i tempi di funzionamento del processo, questa ricerca presenta un approccio promettente sia alla produzione di urea a basso contenuto di carbonio che alla denitrificazione delle acque reflue.

Fonte: Catalisi della natura (doi.org/10.1038/s41929-023-01020-4)