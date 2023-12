Arrestati sospetti di rapina al bancomat, uno rimane in libertà

L'unità antirapine del dipartimento di polizia della contea di Gwinnett ha compiuto progressi significativi nelle indagini su una serie di rapine ai bancomat, avendo identificato e arrestato un sospetto. Tuttavia, stanno ancora cercando attivamente il secondo sospettato coinvolto. Si stima che queste rapine, avvenute presso vari bancomat in più contee, abbiano comportato il furto di centinaia di migliaia di dollari.

L'indagine è stata avviata il 9 settembre quando gli agenti del West Precinct hanno risposto a una rapina in una banca su Jimmy Carter Boulevard a Norcross, priva di personalità giuridica. La vittima, un tecnico del bancomat, è stato trattenuto da due persone mentre effettuava riparazioni al bancomat. Incidenti simili si sono verificati il ​​13 e il 22 settembre, spingendo gli investigatori a unire i punti e sospettare che un unico gruppo fosse responsabile di tutti i crimini.

Le forze dell'ordine hanno utilizzato le telecamere Flock e i dati dei social media per raccogliere prove contro i sospettati. Di conseguenza, il 30enne Danzil Earl di Atlanta è stato arrestato il 27 novembre e ora sta affrontando un'accusa di rapina dopo essere stato rinchiuso nella prigione della contea di Gwinnett. Tuttavia, il 31enne Ronnie Lewis, originario del Texas, rimane in libertà con un mandato attivo per rapina.

Il dipartimento di polizia della contea di Gwinnett sta cercando l'aiuto del pubblico per localizzare Ronnie Lewis. Chiunque abbia informazioni sul caso o sia a conoscenza di dove si trovi Lewis è invitato a contattare gli investigatori del GCPD al numero 770.513.5300. È inoltre possibile fornire suggerimenti anonimi a Crime Stoppers al numero 404.577.TIPS (8477) o tramite il sito web www.stopcrimeATL.com. In particolare, gli informatori di Crime Stoppers potrebbero avere diritto a una ricompensa in denaro se le loro informazioni portano a un arresto e un'incriminazione in questo caso. Le autorità sottolineano l'importanza della cooperazione comunitaria nel consegnare alla giustizia i rimanenti sospettati mentre le indagini continuano.