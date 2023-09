Huawei alza l'obiettivo di spedizione per gli smartphone della serie Mate 60

Huawei Technologies, uno dei principali produttori cinesi di smartphone, ha aumentato il suo obiettivo di spedizione per la seconda metà di quest'anno per la sua serie Mate 60. Secondo un rapporto del Securities Times ufficiale, la società punta ora a spedire il 20% in più di unità rispetto a quanto previsto in precedenza.

Il rapporto afferma che Huawei prevede di spedire un minimo di 40 milioni di unità dei suoi nuovi smartphone nel 2023. Questo obiettivo più elevato riflette la fiducia dell'azienda nella domanda della sua serie Mate 60.

La serie Mate 60 di Huawei è l'ultima aggiunta alla linea di smartphone di punta dell'azienda. Questi dispositivi sono noti per le loro funzionalità all'avanguardia e la tecnologia avanzata. Si prevede che la serie Mate 60 dimostrerà l'impegno di Huawei verso l'innovazione e offrirà agli utenti un'esperienza smartphone eccezionale.

Huawei non ha ancora fornito una risposta ufficiale al rapporto e al suo obiettivo di spedizione aggiornato. Tuttavia, questo aumento dell'obiettivo suggerisce che l'azienda è ottimista riguardo all'accoglienza da parte del mercato dei suoi nuovi smartphone. Essendo uno dei principali produttori di smartphone in Cina, la decisione di Huawei di aumentare l'obiettivo di spedizione indica la sua intenzione di mantenere la propria posizione di mercato e soddisfare la crescente domanda dei clienti.

Fonte:

Orari dei titoli