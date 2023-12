Discussione sul nuovo chip Kirin di Huawei: innovazione tecnologica o vecchio inventario?

Un recente annuncio di Huawei sull'uso del nuovo chip Kirin da 5 nanometri in un laptop ha acceso un dibattito sul fatto se l'azienda abbia raggiunto progressi tecnologici significativi o abbia semplicemente utilizzato vecchie scorte. Non è la prima volta che nasce un dibattito del genere. In precedenza, quando Huawei aveva presentato il chip Kirin 9000 per il suo telefono Mate60 Pro, gli esperti avevano scoperto che era stato realizzato dalla Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) utilizzando un processo noto come litografia ultravioletta profonda.

Il laptop Qingyun L540 appena lanciato è dotato del chip Kirin 9006C, che vanta un'unità di elaborazione centrale ARM octa-core. Tuttavia, non è chiaro se questo processore sia stato prodotto in Cina o se si tratti di una versione modificata del chip Kirin 9000 realizzato dalla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) tre anni fa.

Il governo degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per i piani di produzione di chip di Huawei e ha promesso di rafforzare le sanzioni contro l'azienda. Il ministro del Commercio Gina Raimondo ha dichiarato che gli Stati Uniti intraprenderanno "l'azione più forte possibile" in risposta al lancio del chip Kirin 9000s di Huawei. Il Dipartimento del Commercio ha indagato attivamente sulla questione.

Inoltre, gli Stati Uniti stanno anche esaminando tre nuovi chip acceleratori di intelligenza artificiale sviluppati da Nvidia Corp per la Cina. Il sottosegretario al commercio Thea Kendler ha sottolineato le preoccupazioni del governo americano riguardo alle capacità tecnologiche di Huawei e ha affermato che i controlli sulle esportazioni stanno svolgendo un ruolo vitale nell'impedire l'acquisizione di tecnologia avanzata da parte della Cina.

Alcuni esperti sostengono che le prestazioni e la resa del chip Kirin 9000 potrebbero non soddisfare le richieste del mercato e che sia inferiore rispetto alle versioni precedenti. Si ritiene che Huawei abbia già esaurito la fornitura di chip Kirin 9000, motivo per cui il suo ultimo smartphone, Mate50, non disponeva di questo chip.

Mentre continuano ad emergere dibattiti sui progressi tecnologici e sull'utilizzo delle scorte di Huawei, la società non ha ancora fornito alcun commento sui dettagli di produzione dei chip Kirin 9006C.