La nuova periferica VR di HTC offre capacità di tracciamento senza precedenti

HTC ha introdotto Vive Ultimate Tracker, una rivoluzionaria periferica di realtà virtuale (VR) che fornisce funzionalità di tracciamento interno-esterno. Al prezzo di $ 199, Vive Ultimate Tracker consente agli utenti di tracciare le parti del corpo e attaccarle a qualsiasi oggetto di loro scelta. Questo dispositivo innovativo elimina la necessità di stazioni base esterne, ottimizzando l'esperienza VR.

Progettato per essere compatibile con i visori HTC standalone al momento del lancio, HTC prevede di estendere il supporto a SteamVR in futuro. Con un piccolo dongle USB wireless al prezzo di $ 39, Vive Ultimate Tracker si connette perfettamente a cuffie come Vive XR Elite e Vive Focus 3. Questa funzionalità rivoluzionaria apre possibilità per giochi, allenamento sportivo, motion capture e uso industriale.

Per garantire precisione e accuratezza, ogni tracker da 94 grammi è dotato di telecamere grandangolari che rilevano il movimento. Con una durata della batteria fino a sette ore, i tracker possono essere facilmente caricati tramite USB-C. È possibile associare fino a cinque Vive Ultimate Tracker con un singolo visore Vive XR Elite, con HTC che enfatizza una configurazione a tre tracker per prestazioni ottimali.

Mentre HTC attualmente si concentra sui propri visori, l'azienda sta lavorando attivamente all'integrazione del supporto per SteamVR. Questo futuro aggiornamento consentirà agli utenti di utilizzare i tracker con altri auricolari collegando il dongle wireless al proprio PC. Inoltre, HTC prevede di supportare nel prossimo futuro auricolari all-in-one di terze parti.

Il Vive Ultimate Tracker è disponibile come accessorio autonomo per $ 199. Per un periodo limitato, HTC offre anche un pacchetto da tre pacchi al prezzo di $ 599, che include i tracker, un dongle wireless, una chiave di download Dance Dash e un set di cinghie per attaccare i tracker alla vita e ai piedi. Inoltre, i possessori esistenti di Vive XR Elite possono usufruire di uno sconto di $ 100 al momento dell'acquisto del pacchetto. Con la sua tecnologia all'avanguardia e applicazioni versatili, Vive Ultimate Tracker è destinato a rivoluzionare l'esperienza VR.

FAQ

1. Cos'è il Vive Ultimate Tracker?

Il Vive Ultimate Tracker è una periferica di realtà virtuale (VR) sviluppata da HTC. Offre funzionalità di tracciamento interno-esterno, consentendo agli utenti di tracciare parti del corpo o attaccarle a oggetti.

2. Come funziona Vive Ultimate Tracker?

Dotato di fotocamere grandangolari, Vive Ultimate Tracker utilizza il rilevamento del movimento per fornire un tracciamento preciso. Si collega alle cuffie HTC utilizzando un dongle USB wireless.

3. Quali auricolari sono compatibili con Vive Ultimate Tracker?

Il Vive Ultimate Tracker è inizialmente compatibile con gli auricolari HTC autonomi. Tuttavia, HTC prevede di estendere in futuro il supporto a SteamVR e ai visori all-in-one di terze parti.

4. Quali sono le potenziali applicazioni del Vive Ultimate Tracker?

Il Vive Ultimate Tracker ha una vasta gamma di applicazioni, tra cui giochi, allenamento sportivo, motion capture e uso industriale. Migliora il realismo e l'immersione delle sessioni XR.

5. Sono disponibili offerte in bundle per Vive Ultimate Tracker?

Per un periodo limitato, HTC offre un pacchetto da tre che include tracker, un dongle wireless, una chiave di download Dance Dash e un set di cinturini. Gli attuali possessori di Vive XR Elite possono usufruire di uno sconto di $ 100 al momento dell'acquisto del pacchetto.