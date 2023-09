HP Spectre x360 (14-ef0046na) 2023: il laptop da sogno di ogni creativo

HP Spectre x360 (14-ef0046na) è l'ultimo modello della gamma Spectre x360 ed è progettato pensando ai creativi. Al prezzo di $ 1,399, questo laptop è dotato di un chip Intel i7 e di un display OLED da 13.5 pollici che è allo stesso tempo vibrante e sensibile al tocco. Il dispositivo può essere trasformato in modalità tablet, rendendolo ideale per artisti, grafici e chiunque desideri un laptop versatile.

Una delle caratteristiche distintive dello Spectre x360 è il suo design elegante e raffinato. Con bordi ben arrotondati ed eleganti accenti dorati, questo laptop è una dichiarazione di moda oltre che una macchina da lavoro. Viene fornito anche con una custodia in finta pelle, che ne aumenta il fascino generale. L'unico lato negativo è il peso; con più di un chilo e mezzo, è piuttosto pesante e può essere un po' ingombrante da portare in giro.

Il display dello Spectre x360 è straordinario, con uno schermo OLED da 13.5 pollici che vanta una risoluzione di 3,000 x 2,000. I colori sono audaci, vibranti e luminosi e la nitidezza dei pixel è notevole. In termini di copertura del colore, offre una copertura della gamma del 100% e una copertura del volume del 170%, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti creativi. Anche la tastiera è impressionante, con tasti chiclet neri poco illuminati e con una sensazione tattile soddisfacente. Il trackpad è spazioso e comodo da usare.

In termini di prestazioni, lo Spectre x360 non delude. È dotato di un chip Intel Core i7 1255U, 16 GB di RAM e 2 TB di spazio di archiviazione SSD PCIe. Nei nostri test, ha funzionato egregiamente sia con carichi di lavoro single-core che multi-core. Anche la durata della batteria è decente, durando poco meno di 9 ore nel nostro test video in loop. Tuttavia, la ricarica rapida potrebbe essere migliorata, poiché raggiunge solo il 30% circa di carica in 30 minuti.

Lo Spectre x360 offre alcune caratteristiche degne di nota, tra cui lo stilo incluso e il software HP Concepts. Lo stilo è leggero e reattivo, perfetto per prendere appunti e disegnare. Il software HP Concepts è intuitivo e facile da usare, con un'ampia gamma di strumenti e opzioni creativi. In termini di connettività, il laptop è dotato di Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E e Windows 11 Home. Tuttavia, mancano le porte HDMI, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per alcuni utenti.

Nel complesso, HP Spectre x360 (14-ef0046na) è una scelta eccellente per i creativi che apprezzano un display vibrante, prestazioni potenti e versatilità. Sebbene possa avere un prezzo elevato, si confronta bene con altri laptop di fascia alta come Dell XPS e MacBook. Se sei alla ricerca di un laptop top di gamma in grado di gestire facilmente i tuoi progetti creativi, vale la pena prendere in considerazione lo Spectre x360.

