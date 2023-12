I laptop pieghevoli valgono l’investimento?

I laptop pieghevoli hanno guadagnato attenzione nel mondo della tecnologia, ma valgono davvero l’investimento? Dopo aver trascorso quattro settimane utilizzando il primo laptop pieghevole di HP, ho i miei dubbi. Anche se esiste il potenziale per idee creative che si adattano al modo in cui le persone utilizzano i propri computer, i compromessi dei PC pieghevoli potrebbero non valere la pena.

Il laptop pieghevole di HP offre uno schermo da 17 pollici in un corpo da 12 pollici, il che sembra impressionante. Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi evidenti. Il prezzo da solo è sufficiente per far riflettere i consumatori due volte, con l’HP Spectre Foldable 17 che costa l’incredibile cifra di $ 5,000. Questo è significativamente più alto rispetto ad altri laptop pieghevoli sul mercato. Lo Zenbook 17 Fold OLED di Asus ha debuttato a $ 3,500 e il ThinkPad X1 Fold di Lenovo ha debuttato a $ 2,500.

Il prezzo elevato può scoraggiare i potenziali acquirenti, soprattutto quando sono disponibili opzioni più convenienti nei tradizionali design a conchiglia o laptop 2 in 1. Sorge la domanda: "Perché scegliere un laptop pieghevole rispetto a un fattore di forma collaudato?"

È chiaro che i laptop pieghevoli sono ancora nella fase iniziale e il mercato sta cercando di trovare la sua posizione. I produttori di laptop stanno spingendo per l’adozione di schermi OLED pieghevoli, ma i consumatori sono lasciati a dubitare della proposta di valore. Sebbene le funzionalità di Windows 11 supportino le configurazioni multi-schermo, non è chiaro se questo sia sufficiente a giustificare il prezzo elevato.

In conclusione, sebbene il concetto di laptop pieghevole sia intrigante, potrebbe essere troppo presto per investire in questi dispositivi. I compromessi in termini di prezzo e praticità rendono difficile giustificare la scelta di un laptop pieghevole rispetto a un’opzione più tradizionale. Solo il tempo dirà se questi dispositivi troveranno il loro posto sul mercato, ma per ora è meglio affrontarli con cautela.