Strangola: un prezzo altissimo da pagare

Nel cuore di Puslinch, Ontario, si trova Laughton Training and Sales, una vivace struttura per equitazione, pensione e spettacoli di proprietà di Tessa Laughton. Tessa e il suo team dedicato avevano appena concluso un'estate di successo, piena di insegnamenti ai clienti e di accompagnamento dei ciclisti alle competizioni locali. Tuttavia, il loro mondo è crollato quando è apparso un piccolo nodulo, che ha portato a una diagnosi scioccante di strangolamento.

Lo strangolamento è una malattia respiratoria altamente contagiosa che colpisce i cavalli e altri equidi. È causata dal batterio Streptococcus equi e si manifesta attraverso sintomi come febbre, secrezione nasale e linfonodi ingrossati sotto la mascella. Ciò porta spesso a difficoltà nella deglutizione e nella respirazione, poiché i linfonodi infetti possono rompersi nelle tasche gutturali e drenare attraverso i passaggi nasali.

Nonostante l'infezione venga contratta principalmente attraverso il contatto ravvicinato con cavalli infetti, i batteri possono sopravvivere su varie superfici fino a un mese. Può farsi trasportare su secchi, cavezze, recinzioni e persino sugli esseri umani, facilitando la sua rapida diffusione. Per combattere questo problema, devono essere implementati rigorosi protocolli di biosicurezza, inclusa la sterilizzazione delle superfici e l’isolamento e i test degli animali.

Tessa Laughton ha coraggiosamente deciso di parlare apertamente della sua vicenda, rifiutandosi di nascondere la situazione. Crede che sia essenziale che la comunità equina comprenda la gravità degli strangolamenti e incoraggi i proprietari delle stalle a non vergognarsi. Tessa ha lanciato l'hashtag #StopTheStigma per raccogliere sostegno e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia.

Poiché Laughton Training and Sales è stato sottoposto a un rigoroso blocco, l'azienda agricola è stata divisa in diverse zone in base alla potenziale esposizione e ai sintomi. Sono stati adottati rigorosi protocolli di pulizia, con segnali che contrassegnavano ciascuna zona e una meticolosa disinfezione utilizzando Virkon. Il team, compresi volontari e pensionanti, è intervenuto per pulire a fondo le bancarelle e smaltire oggetti potenzialmente contaminati.

I test sono diventati un aspetto cruciale della lotta contro lo strangolamento. I lavaggi nasali e i test PCR sono stati eseguiti regolarmente, con risultati positivi che hanno portato i cavalli a essere collocati nella Zona Rossa per un minimo di 21 giorni. Il processo era finanziariamente arduo, poiché ogni cavallo costava tra i 500 e i 600 dollari a settimana solo per i test. Nel corso di tre mesi, le spese veterinarie sono salite a oltre $ 25,000.

La battaglia contro lo strangolamento è continuata, con numerosi cicli di test condotti da ottobre a novembre. Tessa e il suo team hanno continuato, determinati a salvaguardare la salute di ogni singolo cavallo della fattoria.

È una lotta in salita, sia emotivamente che finanziariamente, per superare gli strangolamenti. Tuttavia, l'incrollabile dedizione di Tessa alla trasparenza, alla sensibilizzazione e all'implementazione di rigorose misure di biosicurezza costituisce un esempio per tutti gli appassionati di equini. Attraverso l’unità, il sostegno e un impegno costante per sradicare lo stigma che circonda gli strangolamenti, possiamo proteggere i nostri amati cavalli e garantire il loro benessere a lungo termine.

FAQ:

1. Cos'è lo strangola?

Lo strangolamento è una malattia respiratoria altamente contagiosa che colpisce i cavalli e altri equidi. È causata dal batterio Streptococcus equi.

2. Come viene trasmesso lo strangola?

Lo strangola viene trasmesso principalmente attraverso il contatto stretto con cavalli infetti. Tuttavia, i batteri possono sopravvivere sulle superfici fino a un mese, consentendo la trasmissione attraverso oggetti contaminati e persino attraverso gli esseri umani.

3. Quali sono i sintomi dello strangolamento?

I sintomi dello strangolamento comprendono febbre, secrezione nasale e linfonodi ingrossati sotto la mascella. I linfonodi infetti possono rompersi nelle tasche gutturali, causando difficoltà nella deglutizione e nella respirazione.

4. Come si può prevenire lo strangolamento?

Gli strangolamenti possono essere prevenuti attraverso l’implementazione di protocolli di biosicurezza aggressivi, tra cui la sterilizzazione delle superfici, l’isolamento e i test sugli animali.

5. Qual è il costo della gestione degli strangolatori?

Affrontare gli strangolamenti può essere finanziariamente oneroso, con test, cure e spese veterinarie che ammontano a migliaia di dollari. Il costo esatto può variare a seconda del numero di cavalli e della durata dell'epidemia.