The Game Awards 2023: celebrare l'eccellenza nel settore dei giochi

Giovedì si svolgeranno i Game Awards 2023, un evento annuale che riconosce gli eccezionali risultati ottenuti nel settore dei giochi. Questo spettacolo tanto atteso sarà trasmesso in streaming dal vivo dal Peacock Theatre di Los Angeles e potrà essere visto gratuitamente online su più di due dozzine di piattaforme.

La decima edizione dei Game Awards promette di offrire una notte piena di emozioni e divertimento. Oltre ad annunciare i vincitori in 10 diverse categorie, l'evento prevede annunci esclusivi di anteprime, accattivanti trailer, elettrizzanti esibizioni di musica dal vivo e apparizioni di celebrità famose.

I presentatori di quest'anno includono grandi nomi come Timothée Chalamet, noto per i suoi ruoli in "Wonka" e "Dune", Anthony Mackie di "Twisted Metal" di Peacock, Christopher Judge, l'attore dietro "God of War" e il suo prossimo sequel, così come come DJ e produttore Zedd. E non dimentichiamoci dell'amato personaggio dei Muppet Gonzo.

I Game Awards 2023 hanno ricevuto una risposta travolgente, con candidati che abbracciano vari generi e piattaforme. Queste nomination, che comprendono 112 diversi giochi, individui, squadre ed eventi, sono state selezionate da una giuria globale composta da rappresentanti di oltre 100 pubblicazioni mediatiche e organi di influenza.

Quest'anno l'ambito premio Gioco dell'anno viene conteso da sei titoli eccezionali. “Alan Wake 2” sviluppato da Remedy Entertainment, “Baldur's Gate 3” di Larian Studios, “Marvel's Spider-Man 2” di Insomniac Games, “Resident Evil 4” di Capcom, “Super Mario Bros. Wonder” di Nintendo e “ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” sempre di Nintendo. Il creatore e conduttore dei Game Awards, Geoff Keighley, ha espresso il suo entusiasmo per la forte formazione, sottolineando che tutti i nominati sono franchise affermati che hanno avuto un impatto significativo sull'industria dei giochi.

Per coloro che aspettano con impazienza di sintonizzarsi per i Game Awards, puoi guardare lo streaming live su piattaforme popolari come YouTube, Twitch, Facebook, TikTok e X. Verranno forniti collegamenti agli streaming live dei premi dei giochi per queste piattaforme per un facile accesso a l'evento.

I Game Awards 2023 sono offerti dai produttori esecutivi Geoff Keighley e Kimmie Kim. LeRoy Bennett è il direttore creativo, mentre Richard Preuss assume il ruolo di regista.