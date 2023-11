Lo spettacolare sciame meteorico delle Leonidi: un fenomeno celeste a cui assistere alla fine di novembre

Le tarde notti da venerdì a lunedì offrono uno spettacolo accattivante mentre l'annuale pioggia di meteoriti delle Leonidi abbellisce il cielo notturno. Mentre lo sciame meteorico è iniziato il 3 novembre e durerà fino al 2 dicembre, il periodo di picco di osservazione sarà dal 17 al 18 novembre.

Quest'anno, gli appassionati del cielo avranno la rara opportunità di ammirare le Leonidi in tutto il loro splendore. Lo sciame meteorico si allinea perfettamente con una quantità minima di luce lunare che garantirà una visibilità ottimale. Con la luna piena solo al 23% durante il periodo di punta, gli spettatori possono aspettarsi di vedere uno spettacolo impressionante di 10-15 meteore all'ora, secondo Deborah Byrd di EarthSky.

Lo sciame meteorico delle Leonidi ha origine dal campo di detriti lasciato dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle. Questa cometa, grande all'incirca quanto Manhattan e larga 2.24 miglia, completa un'orbita attorno al sole ogni 33 anni. Durante il suo viaggio, la cometa rilascia polvere e rocce, lasciando dietro di sé una scia di resti celesti. Quando la Terra interseca questo campo di detriti durante la propria orbita, le particelle entrano nell’atmosfera e bruciano, creando strisce ipnotizzanti nel cielo comunemente chiamate “stelle cadenti”.

Anche se lo sciame meteorico di quest'anno dovrebbe essere un evento tipico, periodicamente le Leonidi si trasformano in una spettacolare “tempesta di meteoriti”. Queste tempeste si verificano quando almeno 1,000 meteore all'ora entrano nell'atmosfera. La più indimenticabile tempesta meteorica delle Leonidi si verificò nel 1966, con la NASA che notò che le strisce luminose di luce sembravano cadere come pioggia attraverso il cielo. La tempesta meteorica più recente si è verificata nel 2002 e la prossima attività intensa è prevista intorno al 2035. Tuttavia, la prossima tempesta di Leonidi davvero prolifica potrebbe non avvenire fino al 2099, secondo l'American Meteor Society.

Una caratteristica distintiva dello sciame meteorico delle Leonidi è l'incredibile velocità con cui viaggiano le meteore. Raggiungendo velocità fino a 160,000 miglia all'ora, le Leonidi sfrecciano due volte più velocemente delle meteore in altri sciami. Questo fenomeno può essere attribuito all'orbita arretrata della cometa Tempel-Tuttle rispetto ad altri corpi celesti del nostro sistema solare. Il campo di detriti si muove nella direzione opposta alla Terra, provocando una collisione frontale con l'atmosfera del nostro pianeta. Inoltre, le meteore possono esibire spettacoli colorati a causa della presenza di elementi specifici, tra cui ferro, magnesio e calcio.

Per osservare al meglio lo sciame delle Leonidi, gli astronomi consigliano di restare alzati fino a tardi la notte del 17 novembre o di svegliarsi prima dell'alba del 18 novembre. Anche le prime ore del mattino del 17 novembre possono offrire condizioni favorevoli per gli avvistamenti. Per una visibilità ottimale, è consigliabile avventurarsi lontano da aree con inquinamento luminoso, come parchi nazionali, parchi statali o foreste nazionali. Inoltre, consenti ai tuoi occhi di adattarsi completamente all'oscurità per 20-30 minuti senza guardare luci o schermi forti. Se hai bisogno di luce, si consiglia una torcia rossa o una lampada frontale, poiché non interferirà con la visione notturna.

Sebbene le Leonidi abbiano origine vicino alla costellazione del Leone, gli spettatori non avranno bisogno di concentrarsi esclusivamente su quest’area del cielo. Le stelle cadenti possono essere avvistate da qualsiasi punto del cielo notturno. Rivolgersi verso est aumenterà le possibilità di intravederne uno scorcio, ma è fondamentale mantenere lo sguardo in movimento per vivere appieno la bellezza dello sciame meteorico.

Goditi questo maestoso fenomeno naturale che ci ricorda la vasta distesa e le meraviglie dell'universo.

