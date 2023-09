La scoperta della cometa Nishimura: un raro evento celeste

By

Una cometa verde recentemente scoperta, chiamata Nishimura, sta attualmente passando vicino alla Terra, rendendola visibile per la prima volta in oltre quattro secoli. Scoperta dall'astronomo dilettante giapponese Hideo Nishimura l'11 agosto, la cometa porta il suo nome. Nishimura ha catturato immagini della cometa utilizzando una fotocamera digitale Canon e un teleobiettivo, consentendo agli astronomi di studiare questo affascinante corpo celeste.

Le comete sono i resti dei detriti rimasti dalla formazione del nostro sistema solare. In genere, le comete restano lontane dal Sole e rimangono congelate, rendendole impossibili da osservare. Tuttavia, occasionalmente, una cometa si avvicina al sole. Quando il calore del sole fa evaporare il materiale ghiacciato, lo sporco e la polvere all'interno della cometa si liberano, creando la coda della cometa, che può essere vista dalla Terra.

La scoperta di Nishimura è particolarmente degna di nota nell'era dei telescopi automatizzati. Gli astronomi dilettanti come Nishimura affrontano sempre più difficoltà nel fare nuove scoperte a causa dell'efficienza dei sistemi automatizzati. Tuttavia, la tenacia e la dedizione di Nishimura furono ripagate poiché scoprì la cometa prima che qualsiasi sistema automatizzato nello spazio la rilevasse.

Se sei interessato a vedere la cometa Nishimura, attualmente è visibile solo dall'emisfero settentrionale. Per intravederlo, svegliati prima dell'alba e guarda verso l'orizzonte orientale. Il momento migliore per vedere la cometa è martedì mattina, quando è più vicina alla Terra. Dopo il 17 settembre sarà il più vicino al Sole e poi sarà visibile dall'emisfero australe. Individua la costellazione del Leone e usa un binocolo o un piccolo telescopio per una visione migliore.

La cometa Nishimura offre una rara opportunità agli osservatori del cielo di assistere a un evento celeste che si verifica solo una volta ogni pochi secoli. Approfitta di questa esperienza unica per osservare la bellezza e il mistero del nostro universo.

Fonte:

- NATIONAL PUBLIC RADIO, RADIO PUBBLICA

– Nasa