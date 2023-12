Come reimpostare il tuo PC Windows per un nuovo inizio

Reimpostare il tuo PC Windows può essere un modo utile per eliminare file non necessari e risolvere problemi tecnici. Per fortuna, Microsoft ha semplificato il processo, permettendoti di ripristinare il tuo PC direttamente dal sistema operativo senza la necessità di supporti fisici o file ISO. Ecco come puoi ripristinare il tuo PC Windows per un nuovo inizio:

Ripristino di un PC Windows 11

Il ripristino di un PC Windows 11 è un processo semplice. Microsoft offre due opzioni per ripristinare il PC: conservare i file o eliminare tutto. Se scegli di eliminare tutto, è fondamentale eseguire il backup di tutti i file importanti su un'unità esterna o un servizio cloud prima di procedere.

Per iniziare, vai su Start > Impostazioni > Sistema > Ripristino e seleziona Ripristina questo PC. Ti verranno quindi presentate le due opzioni menzionate in precedenza. Se desideri conservare i tuoi file e reinstallare Windows, scegli "Conserva i miei file", seleziona l'opzione di archiviazione preferita e apporta le modifiche desiderate alle impostazioni. Quando sei pronto per procedere, imposta "Ripristina app preinstallate" su "no" e continua con il processo.

Per cancellare tutto, il processo è simile, ma dovrai confermare che desideri eliminare tutti i tuoi file. Consenti a Windows di completare il processo, quindi esegui la configurazione per personalizzare le tue preferenze.

Ripristino di un PC Windows 10

La procedura per reimpostare un PC Windows 10 varia a seconda della versione in esecuzione. Se hai una versione precedente al 2004, dovresti utilizzare l'opzione "Nuovo avvio". Vai su Start > Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Defender > Prestazioni e integrità del dispositivo > Nuovo avvio. Seleziona "Informazioni aggiuntive", fai clic su "Inizia" e segui le istruzioni fornite.

Se disponi di una versione più recente del 2004, segui questi passaggi: Start > Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino > Ripristina questo PC > Inizia. Scegli se desideri conservare i tuoi file o eliminare tutto, assicurandoti di impostare "Ripristina app preinstallate" su "No". Quindi, fare clic su Continua e consentire il ripristino del PC.

Seguendo questi semplici passaggi, puoi facilmente ripristinare il tuo PC Windows e ricominciare da capo. Non dimenticare di eseguire il backup dei file importanti e di prendere nota di eventuali modifiche alle impostazioni desiderate prima di avviare il processo di ripristino.