Google implementa nuove misure di sicurezza per gli account inattivi

Google ha recentemente annunciato che eliminerà gli account Google inattivi, inclusi i servizi Gmail, Foto e Drive, nel tentativo di migliorare la sicurezza e proteggere i dati degli utenti. Questa decisione ha scatenato una corsa tra gli utenti per riottenere l'accesso ai propri account prima della scadenza imminente.

Molti utenti hanno segnalato difficoltà nell'accedere ai propri account a causa di password dimenticate o informazioni di recupero. Per risolvere questi problemi, Google offre opzioni di ripristino limitate per gli utenti. Se hai perso o dimenticato la password, puoi visitare la pagina di accesso e fare clic su "prova in un altro modo" sotto il campo della password. Google invierà un codice di verifica al numero di telefono associato o all'indirizzo email di recupero. Dopo aver inserito correttamente questo codice, ti verrà richiesto di creare una nuova password.

Gli utenti che non hanno un telefono associato al proprio account possono comunque fare clic su "prova in un altro modo" per ricevere un codice di verifica tramite il proprio indirizzo email di recupero. Inoltre, ti consigliamo di controllare tutti i dispositivi precedenti che potrebbero essere ancora collegati al tuo account.

Se non disponi di un indirizzo email di recupero, Google potrebbe chiederti di rispondere a domande di recupero come ultima risorsa. Si consiglia di rispondere a queste domande su un dispositivo utilizzato in precedenza per accedere o in un luogo familiare. Presta attenzione ai dettagli e non saltare nessuna domanda, poiché Google richiede informazioni sufficienti per verificare la tua identità.

Nel caso di indirizzi email dimenticati, Google offre la possibilità di recuperarli tramite lo stesso questionario. Visitando la pagina di recupero dell'account e scegliendo la voce "e-mail dimenticata?" opzione, gli utenti possono fornire il proprio numero di telefono o indirizzi e-mail alternativi per recuperare i propri account persi.

È importante notare che tutte le opzioni di recupero richiedono alcune informazioni sull'account smarrito, poiché Google dà priorità alla sicurezza e deve verificare l'identità del proprietario. Mantenere l'attività sull'account accedendo regolarmente può anche garantire che venga risparmiato dall'eliminazione dei contenuti.

