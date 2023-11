Scopri i brani con facilità utilizzando la nuova funzione "Hum-to-Search" di YouTube

YouTube, la popolare piattaforma di streaming di video e musica di proprietà di Google, ha introdotto una funzionalità innovativa che consente agli utenti di trovare canzoni canticchiando, cantando o fischiando. Questo strumento innovativo è destinato a rivoluzionare l'identificazione dei brani, rendendo più semplice che mai individuare un brano, anche quando non si conoscono il titolo o il testo.

A differenza dei metodi tradizionali di ricerca delle canzoni, la funzione "ronzia per cercare" di YouTube è progettata per essere facile da usare e accessibile a tutti. La funzionalità è attualmente disponibile solo sull'app mobile, senza supporto sulla versione web.

Ecco una semplice guida per aiutarti a scoprire le canzoni usando il potere della tua voce:

1. Avvia l'app YouTube sul tuo dispositivo mobile.

2. Tocca l'icona Cerca nell'angolo in alto a destra dello schermo.

3. Cerca l'icona del microfono accanto alla barra di ricerca e toccala per attivare la funzione di ricerca. Potrebbe essere necessario concedere a YouTube l'accesso al microfono.

4. Una volta attivo il microfono, canticchia, canta o fischia la melodia della canzone che stai cercando di identificare. YouTube analizzerà l'input audio per cercare una corrispondenza.

5. YouTube presenterà un elenco di risultati che meglio si adattano alla tua melodia. Se è elencata la canzone corretta, toccala semplicemente per accedere alla traccia completa. Se i risultati non sono accurati, puoi provare a canticchiare di nuovo la melodia toccando l'icona del microfono.

Tieni presente che la disponibilità della funzione "ronzio per cercare" può variare a seconda della posizione e del dispositivo. Attualmente il lancio è in fase di implementazione graduale per gli utenti Android, senza informazioni specifiche sulla sua disponibilità per gli utenti iOS nel prossimo futuro.

Con la nuova funzionalità "hum-to-search" di YouTube, non è necessaria un'app separata per l'identificazione della musica. Ora puoi trovare senza sforzo quella melodia orecchiabile che ha suonato nella tua mente con solo pochi mormorii, canti o fischi.

Domande frequenti

1. Come funziona la funzione "ronzia per cercare" di YouTube?

La funzione "hum-to-search" di YouTube analizza l'input audio degli utenti che canticchiano, cantano o fischiano una melodia e quindi cerca i brani che corrispondono strettamente all'input.

2. Posso utilizzare la funzione "ronzia per cercare" nella versione web di YouTube?

No, al momento la funzione "ronzia per cercare" è disponibile solo sull'app YouTube per dispositivi mobili.

3. La funzione "ronzia per cercare" sarà accessibile agli utenti iOS?

Al momento non ci sono informazioni specifiche su quando la funzione “hum-to-search” sarà disponibile per gli utenti iOS. Per ora il lancio sembra essere rivolto principalmente agli utenti Android.