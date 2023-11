Sblocca i segreti: come ottenere e fabbricare l'arma miracolosa Ray Gun nella modalità Zombies di MW3

Hai mai desiderato impugnare la potente e iconica arma miracolosa Ray Gun in Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies? Bene, Ray Gun Schematics è la chiave per trasformare i tuoi sogni in realtà. In questa guida ti guideremo attraverso i passaggi per ottenere i rari progetti di Ray Gun e creare l'arma miracolosa Ray Gun.

Come ottenere gli schemi della pistola a raggi

Per mettere le mani sugli schemi della pistola a raggi, dovrai avventurarti nell'insidiosa Zona Rossa della mappa. Completa i contratti all'interno di questa zona e sarai ricompensato con un prezioso Rift. All'interno di questa spaccatura esiste una rara possibilità di ottenere gli schemi della pistola a raggi necessari per la creazione.

Ricorda, le ricompense della Landa sono casuali, quindi potresti dover completare più contratti prima di trovare ciò di cui hai bisogno. Continua a perseverare e presto gli schemi della pistola a raggi saranno tuoi.

Come realizzare l'arma miracolosa Ray Gun

Una volta ottenuti gli schemi della Ray Gun, è il momento di liberare la tua creatività e creare l'arma miracolosa Ray Gun. Vai alla sezione Creazione progetti nel menu principale e vai alla sezione Armi miracolose.

Ecco la parte emozionante: ora puoi creare la Ray Gun ogni 48 ore. La parte migliore? Non sono necessari elementi aggiuntivi per il processo di creazione. Finché non sei in ricarica, puoi creare la Ray Gun quando vuoi.

Creazione completata? Ben fatto! Aggiungi la pistola a raggi al tuo zaino prima di tuffarti nel gioco. All'inizio del gioco, la tua fidata Ray Gun sarà proprio lì, pronta per l'azione. Premi semplicemente il pulsante Equipaggia e sperimenta la potenza in prima persona.

Ora che hai le conoscenze e gli strumenti, vai avanti e conquista le orde di zombi con la tua arma miracolosa Ray Gun appena realizzata!

Domande frequenti

D: Posso ottenere i progetti della pistola a raggi in altre zone?

R: No, i progetti della pistola a raggi possono essere ottenuti solo nella Zona Rossa della mappa.

D: Quanto tempo ci vuole per completare un contratto nella Zona Rossa?

R: Il tempo necessario per completare un contratto può variare a seconda degli obiettivi specifici del contratto.

D: Esistono altre armi miracolose che possono essere realizzate in MW3 Zombies?

R: Sì, è possibile creare altre armi miracolose. Resta sintonizzato per la nostra guida su come ottenere gli schemi Wunderwaffle!