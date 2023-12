Come ottenere Dragon Cheer ed evolvere Hydrapple in Pokemon Indigo Disk

Nel mondo di Pokemon Indigo Disk, far evolvere il tuo Dipplin in Hydrapple può sembrare un compito arduo, ma non temere! Ti spieghiamo tutti i passaggi necessari per ottenere Dragon Cheer TM e guardare il tuo Dipplin trasformarsi nella maestosa Hydrapple.

Per ottenere Dragon Cheer TM, una mossa esclusiva del DLC Indigo Disk, dovrai prima progredire nella Blueberry Academy. Inizia incontrando Lacey nel bioma costiero e completando la lezione tutorial. Una volta terminato, Carmine ti contatterà sul tuo fidato telefono Rotom e richiederà un incontro.

Dopo questo filmato cruciale, avrai l'opportunità di unirti alla Blueberry League, il prestigioso club dei Quattro Elite dell'accademia. Con la tua iscrizione sigillata, ora puoi sfidare i membri dei Superquattro nell'ordine che preferisci. Dirigiti a nord sulla mappa verso il Bioma Invernale, dove incontrerai Drayton, il prossimo sfidante in linea.

Per sbloccare Dragon Cheer TM, devi dimostrare il tuo valore nella prova Elite di Drayton. Questa prova metterà alla prova le tue abilità mettendoti contro tre allenatori, ciascuno armato con Pokemon specifici catturati nel terrario della Blueberry Academy. È importante notare che questa non sarà un'impresa facile se non hai catturato attivamente Pokemon durante il tuo viaggio.

Preparati per i seguenti allenatori e i rispettivi tipi e punti deboli di Pokemon:

– Craig (studente all'estrema sinistra): Rampardos (tipo Roccia), Bastiodon (tipo Roccia/Acciaio)

– Winter Student (studente al centro): Alolan Sandslash (tipo Ghiaccio/Acciaio), Dewgong (tipo Acqua/Ghiaccio)

– Ray (studente all'estrema destra): Magnezone (tipo Acciaio/Elettrico), Zebstrika (tipo Elettrico)

Sconfiggere questi allenatori e superare i loro Pokemon scelti con cura è la chiave per ottenere Dragon Cheer TM. Una volta che lo hai in tuo possesso, il passo successivo è semplice. Apri il menu, trova il tuo fidato Dipplin e insegnagli la mossa Esulta il Drago. Da lì, tutto ciò che devi fare è far salire di livello il tuo Dipplin e si evolverà automaticamente nel potente Hydrapple.

Intraprendi questo viaggio di evoluzione e assisti alla trasformazione del tuo Dipplin nel maestoso Hydrapple. Ricorda, il DLC Pokemon Scarlet e Violet Indigo Disk è attualmente disponibile su Nintendo Switch, pronto per immergerti in un mondo di avventure ed evoluzione.