Insegnare sane abitudini digitali ai giovani durante le festività natalizie

Le festività natalizie sono un periodo in cui i bambini e gli adolescenti ricevono in regalo nuovi dispositivi tecnologici e hanno molto tempo da dedicare ad essi. Come genitori e tutori, è importante promuovere comportamenti digitali sani durante questo periodo. Invece di concentrarsi esclusivamente sul monitoraggio del tempo trascorso davanti allo schermo, ci sono diversi modi per riconsiderare il significato del tempo trascorso davanti allo schermo e il modo in cui le famiglie possono mettere in pratica abitudini digitali positive.

Secondo Matthew Johnson, direttore dell'istruzione presso l'organizzazione no-profit canadese MediaSmarts, le famiglie possono promuovere attività creative, genuinamente educative e incoraggiare le interazioni sociali di persona. È essenziale considerare l'utilizzo del dispositivo come una scelta piuttosto che come una dipendenza. Questa mentalità consente ai giovani di avere l’atteggiamento e l’esperienza giusti con la tecnologia in base alla loro età.

YouTube, una piattaforma popolare per i giovani, comprende l'importanza di soddisfare le diverse fasi di sviluppo. Lauren Glaubach, Global Head of Kids & Family di YouTube, spiega che offrono esperienze digitali uniche per gestire diverse fasce d'età. YouTube Kids e le Esperienze supervisionate di YouTube forniscono una gamma di controlli parentali, consentendo alle famiglie di definire impostazioni dei contenuti e protezioni del benessere digitale adeguate.

Quando si tratta di un uso sano dei media durante le vacanze, MediaSmarts consiglia di creare insieme regole domestiche e di avere conversazioni aperte con i bambini sulla loro vita online. La ricerca mostra che i bambini che hanno regole familiari sull’uso di Internet hanno meno probabilità di assumere comportamenti rischiosi online. È fondamentale creare un ambiente sicuro e confortevole in cui i bambini si sentano a proprio agio nel discutere le loro esperienze online.

I contenuti mediatici possono influenzare i bambini, soprattutto per quanto riguarda la loro identità e immagine corporea. È importante che i genitori siano consapevoli di ciò che consumano i loro figli e conversino su questi argomenti. YouTube sta inoltre adottando misure per affrontare queste preoccupazioni limitando i consigli ripetuti su determinati argomenti che potrebbero avere un impatto negativo sull'immagine di sé degli adolescenti.

Inoltre, YouTube ha implementato pannelli con risorse di crisi ed esperienze a pagina intera per incoraggiare gli spettatori a fermarsi ed esplorare gli argomenti di aiuto. Collaborando con esperti, YouTube fornisce risorse e suggerimenti per supportare gli spettatori nei momenti difficili.

Genitori e tutori svolgono un ruolo fondamentale nell’insegnare ai giovani sane abitudini digitali durante le festività natalizie e oltre. Stabilindo dei limiti, mantenendo conversazioni continue e utilizzando gli strumenti forniti da piattaforme come YouTube, le famiglie possono garantire che i media svolgano un ruolo positivo e salutare nella vita dei loro figli.