Come ottenere Porygon, Porygon2 e Porygon-Z in Pokemon Scarlet e Violet

Nell'ultimo DLC Pokemon Scarlet e Violet Indigo Disk, gli allenatori non vedono l'ora di mettere le mani sull'iconico Pokemon Porygon e le sue forme evolute, Porygon2 e Porygon-Z. Sebbene Porygon possa essere trovato nel Bioma Polare, ottenere le sue forme evolute richiede uno sforzo aggiuntivo.

Per incontrare e catturare Porygon, gli allenatori devono dirigersi verso il bioma polare situato a nord-est del punto di partenza. Il Porygon si trova comunemente allo stato selvatico, solitamente in zone di campi ghiacciati. Il suo tasso di cattura è relativamente alto, il che rende più facile l'aggiunta alla tua collezione.

Tuttavia, ottenere Porygon2 e Porygon-Z non è così semplice. Queste forme evolute non possono essere trovate allo stato selvatico; possono essere ottenuti solo facendo evolvere Porygon. Per far evolvere Porygon in Porygon2, gli allenatori devono ottenere un oggetto di potenziamento e farlo tenere a Porygon. L'oggetto di aggiornamento può essere trovato allo stato selvatico vicino al bioma polare o acquistato dal negozio della scuola Blueberry Academy per 250 punti Blueberry (BP). Una volta che Porygon ha in mano l'oggetto Potenziamento, questo può essere scambiato con un altro giocatore, innescando l'evoluzione in Porygon2.

Per far evolvere Porygon2 in Porygon-Z, gli allenatori avranno bisogno di un Dubious Disc invece di un oggetto di aggiornamento. Il Dubious Disc può essere trovato anche nei Biomi o acquistato dal Blueberry Academy School Store. Una volta che Porygon2 ha in mano il Dubious Disc, può essere scambiato per innescare l'evoluzione finale in Porygon-Z.

È importante notare che dopo aver fatto evolvere Porygon, sia in Porygon2 che in Porygon-Z, gli allenatori dovrebbero scambiarlo di nuovo per assicurarsi di mantenere i loro Pokemon appena evoluti.

Sebbene ottenere le forme evolute di Porygon possa richiedere un certo sforzo, gli allenatori scopriranno che Porygon2 e Porygon-Z sono potenti aggiunte alle loro squadre, per cui ne vale la pena. Quindi preparati a esplorare il bioma polare e a far evolvere il tuo Porygon nella sua forma definitiva in Pokemon Scarlet e Violet!