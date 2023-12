Netflix rilascia la trilogia di Grand Theft Auto per piattaforme mobili

Netflix ha recentemente fatto un grande successo nel mondo dei giochi rilasciando la popolare trilogia di Grand Theft Auto sia per piattaforme iOS che Android. La trilogia include gli amatissimi giochi GTA III, Vice City e San Andreas, tutti ora accessibili gratuitamente agli abbonati Netflix. Tuttavia, scoprire questi giochi all'interno dell'app mobile può essere una sfida, poiché sono sepolti in un'unica riga senza un ordine apparente.

Per aiutare gli utenti a trovare facilmente i giochi offerti da Netflix, è possibile utilizzare un semplice trucco sia su Google Play che sull'App Store. Individuando l'app Netflix e selezionando l'opzione "Altro di questo sviluppatore" o "Altro di Netflix" in basso, verrà visualizzata una griglia che mostra tutti i giochi pubblicati da Netflix. Questa griglia include titoli popolari come Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Il catalogo di giochi di Netflix è destinato ad espandersi ulteriormente nel 2024 con l'aggiunta di titoli più entusiasmanti.

Per coloro che sono specificamente interessati alla trilogia di Grand Theft Auto, vengono forniti collegamenti diretti all'app store per ciascun gioco: GTA III, Vice City e San Andreas sono tutti disponibili su piattaforme iOS e Android. Vale la pena ricordare che questi porting mobili della trilogia non sono esclusivi di Netflix, poiché possono anche essere acquistati separatamente su entrambi gli app store.

Con l'uscita della trilogia di Grand Theft Auto su piattaforme mobili, Netflix continua a lasciare il segno nel settore dei giochi. Che si tratti di soddisfare le voglie dei fan di GTA o di alleviare l'attesa per l'attesissimo GTA VI, questi giochi offrono ore di intrattenimento coinvolgente. Quindi, tuffati nel mondo del crimine, dell'azione e dell'avventura, il tutto comodamente dal tuo dispositivo mobile.