Come completare la serie di missioni Eredità degli Elfi della Notte in World of Warcraft

La serie di missioni Eredità degli Elfi della Notte in World of Warcraft offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare un set speciale di armature. Tuttavia, una missione in particolare, “Stepping into the Shadows”, ha causato confusione e frustrazione ai giocatori. Ecco una guida su come completare con successo questa missione e continuare con la serie di missioni Eredità degli Elfi della Notte.

In “Stepping into the Shadows”, i giocatori devono estinguere sei Bracieri di Vilfamma e “scoprire cosa si nasconde nelle profondità di Shadow Hold”. L'obiettivo principale di questa missione è scortare Maiev Shadowsong attraverso Shadow Hold. È importante notare che Maiev cammina a un ritmo molto lento e i giocatori devono rimanere al suo fianco durante l'intera missione.

Durante la scorta, i giocatori devono rimanere all'interno della cupola blu che circonda Maiev. Lasciando la cupola Maiev rimprovererà il giocatore e si fermerà per qualche istante fino al suo ritorno. Se i giocatori lasciano la cupola per un lungo periodo di tempo, dovranno abbandonare la missione e ricominciare da capo.

Mentre i giocatori attraversano la Fortezza dell'Ombra con Maiev, devono anche spegnere i Bracieri Vilfiamma verdi che lei indica lungo il percorso. Una volta che i sei bracieri saranno stati spenti e i giocatori avranno raggiunto il fondo di Shadow Hold, riceveranno credito per aver completato la missione.

È importante notare che i giocatori non possono uccidere lo Stregone Orco chiamato Cultista Nethus, che si trova in fondo a Shadow Hold, prima di scortare Maiev fino in fondo. I giocatori devono restare al fianco di Maiev finché non raggiungono il Cultista Nethus.

Se i giocatori sconfiggono erroneamente il cultista Nethus prima di completare la scorta, dovranno abbandonare la missione e ricominciare da capo. Tuttavia, una volta completato con successo "Un passo nell'ombra", il resto della catena di missioni consiste principalmente in filmati e obiettivi facili.

Completare la serie di missioni Retaggio degli Elfi della Notte può essere una sfida, ma con questa guida i giocatori saranno in grado di navigare attraverso "Un passo nell'ombra" e continuare il loro viaggio per guadagnare l'armatura Retaggio degli Elfi della Notte.

