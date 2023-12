Sblocca nuovi Pokémon ed evoluzioni nel DLC Pokémon Scarlet e Violet's Indigo Disk

Scopri nuove entusiasmanti creature nell'ultimo DLC Pokémon Scarlatto e Viola, Indigo Disk. Una di queste nuove aggiunte è Magby, un adorabile Pokémon di fuoco della seconda generazione. Tuttavia, trovare Magby e le sue evoluzioni potrebbe non essere così facile come sembra. Non preoccuparti, però, perché questa guida ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Dove trovare Magby nel DLC The Indigo Disk

Magby può essere incontrato in due luoghi all'interno del vasto mondo aperto Terrarium del DLC The Indigo Disk. Il primo posto dove guardare è nei campi di erba gialla del Savannah Biome. La seconda area è il Bioma costiero, dove potresti avere più fortuna nel localizzare Magby se esplori le grotte del Labirinto illuminato da torce invece della savana aperta.

Se riesci a trovare un Magby, puoi evolverlo nelle sue due forme successive: Magmar e Magmortar. Sebbene far evolvere Magby in Magmar sia relativamente semplice, evolverlo in Magmortar richiede il rispetto di requisiti specifici in The Indigo Disk. Continua a leggere per saperne di più.

Come far evolvere Magby in Magmar, Magmortar e ottenere un Magmarizzatore

Prima di approfondire i dettagli, esaminiamo le statistiche di Magby:

Tipo: fuoco

HP: 45

Attacco: 75

Difesa: 37

Sp. Attacco: 70

Sp. Difesa: 55

Velocità: 83

Totale: 365

Essendo un Pokémon di tipo Fuoco, Magby è forte contro i tipi Erba, Coleottero, Ghiaccio e Acciaio. Tuttavia, è debole contro Terra, Roccia e Acqua e i suoi attacchi sono contrastati dai tipi Drago. Magby si evolve in Magmar una volta raggiunto il livello 30. Ecco le statistiche di Magmar:

Tipo: fuoco

Abilità: Flame Body – 30% di possibilità di bruciare l'avversario se attaccato con una mossa fisica

HP: 65

Attacco: 95

Difesa: 57

Sp. Attacco: 100

Sp. Difesa: 85

Velocità: 93

Totale: 495

Per far evolvere Magmar in Magmortar, devi scambiarlo mentre tiene in mano un Magmarizzatore nel DLC Indigo Disk. Il Magmarizzatore può essere acquistato per 250 BP presso il negozio scolastico della Blueberry Academy. BP sta per Blueberry Points, che puoi guadagnare completando BBQ o Blueberry Quest, varie sfide di diversa portata. Una volta scambiato, Magmar si evolve in Magmortar con le seguenti statistiche:

Tipo: fuoco

Abilità: Flame Body – 30% di possibilità di bruciare l'avversario se attaccato con una mossa fisica

HP: 75

Attacco: 95

Difesa: 67

Sp. Attacco: 125

Sp. Difesa: 95

Velocità: 83

Totale: 540

Una volta soddisfatto il requisito del Magmarizzatore, puoi far evolvere il tuo Magmar in Magmortar subito dopo la sua evoluzione, presupponendo che tu abbia un amico con cui scambiare. Il DLC Pokémon Scarlet e Violet's Indigo Disk è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch come parte del Pass di espansione Il tesoro nascosto di Area Zero. Non dimenticare di esplorare l'intero Pokédex per scoprire tutte le incredibili creature di questo DLC.