Come realizzare una ruota che gira in Lego Fortnite

Impara come creare una ruota che gira in Lego Fortnite per ottenere l'ambita skin Trailblazer Tai e altri preziosi cosmetici. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulla costruzione del filatoio e sull'acquisizione dei materiali necessari.

Per costruire una ruota che gira in Lego Fortnite, avrai bisogno di quanto segue:

– 8 assi di legno

– 5 aste di legno

– 5 legna

– 5 artigli di lupo

Per sbloccare la ricetta per l'arcolaio, è essenziale costruire altri oggetti cruciali come il banco di lavorazione e la segheria. Se l'opzione per costruire la ruota che gira non viene visualizzata, considera di invitare un NPC nel tuo villaggio o di creare in anticipo oggetti come il piccone o l'ascia.

Quando costruisci una ruota che gira per la missione skin Trailblazer Tai, assicurati di trovarti in un mondo Sopravvivenza piuttosto che in un mondo Sandbox. Inoltre, ricorda di consentire agli spawn nemici di acquisire facilmente artigli di lupo.

Il legno può essere trovato nelle zone erbose e ottenuto abbattendo gli alberi con un'ascia. Per convertire il legno in assi e aste di legno, usa la segheria. La segheria richiede 8 legni e 15 graniti per essere costruita. Una volta costruita, posiziona la legna nella segheria e raccogli le risorse convertite tenendo premuto il pulsante "Rimuovi tutto".

Per ottenere gli artigli di lupo è necessario incontrare lupi in un mondo di sopravvivenza. Ti consigliamo di attivare l'opzione "Visualizza effetti sonori" nelle impostazioni audio per rilevare i lupi nelle vicinanze. Crea una spada corta per eliminarli efficacemente. Se non riesci a individuare i lupi, cerca altri animali poiché spesso si trovano insieme.

Se inizi in un mondo prevalentemente coperto d'acqua, è consigliabile uscire e generare un altro mondo finché non si genera nel bioma delle praterie. Ciò garantisce un'abbondante fornitura di risorse.

Goditi il ​​resto della tua avventura con Lego Fortnite e buon lavoro!