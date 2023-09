Come archiviare e annullare l'archiviazione dei post di Instagram

By

Instagram offre un'utile funzionalità chiamata “archivio post” che consente agli utenti di nascondere temporaneamente foto o video dal proprio profilo senza eliminarli definitivamente. Questa funzione è particolarmente utile quando desideri mantenere i contenuti accessibili per uso personale ma non visibili ai tuoi follower. Ecco una guida passo passo su come archiviare e annullare l'archiviazione dei tuoi post su Instagram.

Archiviazione dei post di Instagram:

Per archiviare un post su Instagram:

Apri l'app Instagram sul tuo dispositivo mobile e vai al tuo profilo. Trova il post che desideri archiviare. Tocca il pulsante del menu a tre punti nell'angolo in basso a destra dello schermo. Seleziona l'opzione "Archivia".

Annullamento dell'archiviazione dei post di Instagram:

Per annullare l'archiviazione di un post su Instagram:

Avvia l'app Instagram sul tuo smartphone e vai al tuo profilo. Tocca il menu a tre linee orizzontali nell'angolo in alto a destra dello schermo. Dal menu a comparsa, seleziona "Archivia". Scegli l'opzione "Post" dal menu a discesa in alto. Trova il post che desideri annullare l'archiviazione e tocca il pulsante del menu a tre punti. Seleziona l'opzione "Mostra sul profilo" dalla finestra pop-up.

È importante notare che quando annulli l'archiviazione di un post, verranno ripristinati anche tutti i Mi piace e i commenti precedenti ad esso associati. Questa funzionalità offre agli utenti di Instagram la flessibilità di gestire i contenuti del proprio profilo, garantendo che solo il contenuto che desiderano mostrare sia visibile al proprio pubblico.

Fonti: TV indiana

Definizioni:

– “Archivia post” si riferisce alla funzionalità di Instagram che consente agli utenti di nascondere temporaneamente foto o video.

– “Profilo” si riferisce alla pagina personale di un utente su Instagram in cui vengono visualizzati i suoi post e le sue informazioni.

– “Mi piace” si riferisce al numero di volte in cui un post è stato apprezzato dagli utenti di Instagram.

– “Commenti” si riferisce alle risposte testuali lasciate dagli utenti di Instagram su un post.