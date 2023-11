Amore sul campo: come lo sport ha unito Hannah Tyrell e Sorcha Turnbull

By

Lo sport ha sempre avuto una parte significativa nella vita di Hannah Tyrell, dalla sua dedizione al calcio femminile di Dublino al suo coinvolgimento nella squadra irlandese di rugby. Non sapeva che un semplice cambio di posizione in campo le avrebbe cambiato la vita per sempre.

Nel 2013, Hannah ha fatto il suo debutto per la squadra di Dublino ed è stato durante questo periodo che ha incontrato Sorcha Turnbull. Nella sua ricerca di un cambio di posizione, ha dovuto trovare un portiere sostitutivo, ed è allora che è intervenuta Sorcha. Questo incontro inaspettato ha scatenato una profonda amicizia, diversa da qualsiasi altra Hannah avesse sperimentato prima.

La loro storia d'amore è stata lenta a sbocciare, con sentimenti reciproci che hanno impiegato un paio d'anni per emergere. Ma una volta che hanno iniziato a frequentarsi, il loro legame si è rafforzato e da allora stanno insieme. Riflettendo sulla loro relazione, Hannah riconosce le loro differenze, ammettendo che a volte si scontrano a causa delle loro personalità e approcci alla vita contrastanti.

Nell'agosto 2021, Hannah e Sorcha si sono sposate con una sentita cerimonia al Dean Hotel di Dublino, circondate dai loro cari. La gioia è stata momentaneamente interrotta dalle esigenze della carriera sportiva di Hannah quando ha messo in mostra le sue abilità nella semifinale femminile irlandese appena tre giorni dopo il loro matrimonio. Tuttavia, la settimana si è rivelata un sogno diventato realtà per Hannah poiché Dublino è emersa vittoriosa e lei è stata nominata Giocatrice della partita.

Il loro viaggio di coppia ha preso un'altra bella svolta quando Hannah e Sorcha hanno dato il benvenuto alla loro bambina, Aoife, nel mondo nel 2023. Come nuovi genitori, il loro amore reciproco si è approfondito e Hannah ha continuato a eccellere sul campo. Ha celebrato con orgoglio la vittoria della sua squadra nella finale dell'Irlanda, cullando Aoife tra le braccia e catturando il cuore della nazione.

Guardando al futuro, Hannah e Sorcha hanno espresso la speranza di espandere ulteriormente la loro famiglia. Immaginano un altro bambino in futuro, con Hannah che assumerà il ruolo di portare in grembo il bambino. La loro storia d’amore è una testimonianza del potere dello sport nel riunire le persone e creare legami duraturi.

FAQ

1. Come si sono incontrate Hannah e Sorcha?

Hannah Tyrell e Sorcha Turnbull si sono incontrate quando Hannah era alla ricerca di un sostituto del portiere per la sua posizione nella squadra di Dublino. Sorcha si è offerta volontaria e da lì è sbocciata la loro amicizia.

2. Quando si sono sposate Hannah e Sorcha?

Si sono sposati nell'agosto 2021 al Dean Hotel di Dublino. Il loro matrimonio era stato rinviato a causa delle restrizioni del lockdown.

3. In che modo Hannah ha bilanciato il matrimonio con gli impegni sportivi?

Appena tre giorni dopo il loro matrimonio, Hannah ha partecipato alla semifinale femminile tutta irlandese per Dublino. Nonostante il suo programma fitto di appuntamenti, eccelleva sul campo e vinse persino il titolo di Giocatore della partita.

4. Quando Hannah e Sorcha sono diventate genitori?

Hannah e Sorcha hanno accolto la loro bambina, Aoife, nella loro vita nel 2023, sette settimane prima della finale irlandese tra Dublino e Kerry.

5. Quali sono i loro progetti per il futuro?

Hannah e Sorcha sperano di espandere ulteriormente la loro famiglia e hanno espresso il desiderio di avere un altro figlio in futuro. Immaginano che Hannah porterà il bambino la prossima volta.