L'astrofisico Brian May, meglio conosciuto come chitarrista solista della leggendaria rock band Queen, ha dato un contributo significativo alla missione OSIRIS-REx della NASA. May, che ha conseguito un dottorato in astrofisica, è stato coinvolto nella mappatura dell'asteroide Bennu, da cui la missione è destinata a recuperare un campione.

La collaborazione di May con la NASA è iniziata nel 2015 quando ha lavorato alla missione New Horizons, che ha inviato un veicolo spaziale a sorvolare Plutone. Ha creato la prima immagine stereo di alta qualità di Plutone, mettendo in mostra il suo talento non solo come musicista rock ma anche come astrofisico.

Per la missione OSIRIS-REx, May ha lavorato insieme alla scienziata Claudia Manzoni per creare immagini 3D realistiche delle missioni spaziali. Usando queste immagini, May ha aiutato a mappare Bennu e a trovare una zona di atterraggio sicura per la sonda che avrebbe raccolto il campione di asteroide. La sua competenza e il suo approccio innovativo hanno impressionato il direttore della missione Dante Lauretta, che ha descritto gli stereo di May come un “ottimo strumento” che ha aiutato nella ricerca di un sito di atterraggio adatto.

La dedizione di May alla scienza e all'esplorazione spaziale è evidente nel suo coinvolgimento nei progetti della NASA. La sua passione per l'astronomia lo ha portato a conseguire un dottorato in astrofisica, e continua a contribuire in questo campo, dando anche un contributo duraturo al mondo della musica come cantautore per i Queen.

L'atterraggio della capsula campione OSIRIS-REx nel deserto dello Utah il 24 settembre segnerà una pietra miliare significativa nella missione della NASA di riportare un campione di asteroide sulla Terra. I contributi di Brian May alla missione evidenziano l'intersezione unica tra musica e scienza, mettendo in mostra i talenti e i diversi interessi degli individui nelle loro attività che vanno oltre i loro principali campi di competenza.

