Quanto costa Shingrix su Walmart?

Se stai cercando di vaccinarti contro l'herpes zoster, uno dei vaccini più efficaci e consigliati è Shingrix. Tuttavia, prima di sottoporsi al vaccino, è importante considerare il costo. Walmart, una delle più grandi catene di vendita al dettaglio negli Stati Uniti, offre Shingrix nelle sue farmacie. Diamo uno sguardo più da vicino a quanto costa Shingrix a Walmart e ad alcune domande frequenti relative al vaccino.

Costo Shingrix a Walmart:

Al [data corrente], il costo di Shingrix presso Walmart è di circa $ 155 per dose. Il vaccino richiede due dosi, quindi il costo totale per il ciclo di vaccinazione completo sarebbe di circa 310 dollari. Vale la pena notare che questi prezzi possono variare leggermente a seconda della località e di eventuali promozioni o sconti in corso.

Domande frequenti:

1. Cos'è Shingrix?

Shingrix è un vaccino utilizzato per prevenire l'herpes zoster, una dolorosa eruzione cutanea causata dal virus varicella-zoster. È altamente raccomandato per le persone di età pari o superiore a 50 anni, poiché corrono un rischio maggiore di sviluppare l'herpes zoster.

2. Shingrix è coperto da assicurazione?

La maggior parte dei piani assicurativi copre il costo di Shingrix, ma è sempre consigliabile verificare con la propria compagnia assicurativa per confermare i dettagli della copertura. Medicare Parte D copre anche Shingrix.

3. Esistono criteri di ammissibilità per ricevere il vaccino Shingrix?

Shingrix è raccomandato per individui di età pari o superiore a 50 anni, indipendentemente dal fatto che abbiano avuto l'herpes zoster in passato o abbiano ricevuto il vecchio vaccino contro l'herpes zoster, Zostavax.

4. Shingrix è disponibile senza prescrizione medica?

No, Shingrix non è disponibile senza prescrizione medica. Dovrai consultare un operatore sanitario che potrà valutare la tua idoneità e fornirti una prescrizione per il vaccino.

5. Ci sono effetti collaterali di Shingrix?

Come ogni vaccino, Shingrix può causare effetti collaterali. Gli effetti collaterali più comuni includono dolore e gonfiore nel sito di iniezione, nonché affaticamento, dolore muscolare, mal di testa e febbre. Questi effetti collaterali sono generalmente lievi e temporanei.

In conclusione, se stai pensando di vaccinarti contro l'herpes zoster, Shingrix è un'opzione altamente raccomandata. Presso Walmart, il costo di Shingrix è di circa 155 dollari per dose, per un totale di circa 310 dollari per il ciclo completo di vaccinazione. Ricordati di consultare il tuo medico per determinare se Shingrix è adatto a te e per rispondere a eventuali dubbi o domande che potresti avere.