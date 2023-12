By

Sommario:

Mentre il fandom dei furry continua a crescere e ad acquisire visibilità, molte persone sono curiose del numero di furry in tutto il mondo. Sebbene sia difficile ottenere una cifra esatta, varie stime e sondaggi forniscono informazioni sulle dimensioni della comunità pelosa. Questo articolo mira a esplorare il numero di furry nel mondo a partire dal 2023, facendo luce sulle metodologie utilizzate per stimare la loro popolazione e rispondendo alle domande più frequenti su questa sottocultura unica.

Quanti Furry ci sono nel mondo nel 2023?

Stimare il numero esatto di furry in tutto il mondo è un compito complesso a causa della natura decentralizzata della comunità e della mancanza di registrazione o appartenenza ufficiale. Tuttavia, sono stati condotti diversi studi e sondaggi per valutare le dimensioni del furry fandom.

Uno studio importante condotto dall’International Anthropomorphic Research Project (IARP) nel 2011 ha stimato che esistessero circa 1.4 milioni di furry in tutto il mondo. Tuttavia, è importante notare che questi dati sono ormai obsoleti e il numero potrebbe essere cambiato in modo significativo nel corso degli anni.

Un altro sondaggio condotto dal Furry Poll nel 2019 ha riportato che dei 9,322 intervistati, il 76% si è identificato come furry. Estrapolando questa percentuale alla popolazione globale, si potrebbe suggerire una stima approssimativa di circa 5 milioni di furry in tutto il mondo. Tuttavia, questa stima dovrebbe essere presa con cautela, poiché il campione dell’indagine potrebbe non essere pienamente rappresentativo dell’intera comunità pelosa.

Vale la pena ricordare che il furry fandom ha guadagnato notevole popolarità e accettazione negli ultimi anni, portando ad un aumento del suo numero. L'ascesa delle piattaforme di social media e delle convenzioni dedicate ai furry ha contribuito alla crescita e alla visibilità della comunità.

Domande frequenti (FAQ):

D: Cos'è un peloso?

R: I furry sono individui che hanno interesse per i personaggi animali antropomorfi. Spesso creano e/o ritraggono i propri personaggi animali, noti come fursonas, attraverso opere d'arte, costumi (fursuit), giochi di ruolo e altre forme di espressione creativa.

D: Come stimano i ricercatori il numero di furry?

R: I ricercatori spesso si affidano a sondaggi e dati auto-riferiti per stimare il numero di furry. Questi sondaggi vengono distribuiti online e alle convention furry, consentendo ai partecipanti di fornire volontariamente informazioni sul loro coinvolgimento nel furry fandom.

D: I furry sono una sottocultura distinta?

R: Sì, i furry sono considerati una sottocultura distinta a causa del loro interesse condiviso per gli animali antropomorfi e del loro impegno in varie forme di espressione creativa. Spesso formano comunità online e offline, organizzando convegni, incontri e altri eventi per entrare in contatto con gli altri furry.

D: Essere un furry è un feticcio sessuale?

R: Anche se alcuni furry possono incorporare elementi della loro identità nelle loro relazioni personali o nelle opere d'arte per adulti, essere un furry non è intrinsecamente un feticcio sessuale. Il furry fandom comprende una vasta gamma di interessi, tra cui arte, narrazione, costumi e socializzazione, con individui che partecipano per vari motivi.

D: Esistono organizzazioni o registri ufficiali dei pelosi?

R: No, non esistono organizzazioni o registri ufficiali dei pelosi. Il furry fandom è una comunità decentralizzata senza alcun organo di governo centrale. Tuttavia, esistono numerose piattaforme online, forum e gruppi di social media in cui i furry possono connettersi e condividere i propri interessi.

Fonte:

– Progetto Internazionale di Ricerca Antropomorfa (IARP): www.furryresearch.org

– Sondaggio peloso 2019: www.furrypoll.com