Per quanto tempo è utile il vaccino contro l’herpes zoster?

[Città, Stato] – L'herpes zoster, noto anche come herpes zoster, è un'infezione virale dolorosa causata dal virus varicella-zoster, lo stesso virus che causa la varicella. Colpisce in genere gli anziani e gli individui con un sistema immunitario indebolito. Per prevenire questa condizione debilitante, è disponibile un vaccino contro l’herpes zoster. Ma quanto dura la protezione da questo vaccino? Scopriamolo.

Il vaccino contro l’herpes zoster, noto anche come Zostavax, è stato il primo vaccino approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per prevenire l’herpes zoster. Tuttavia, nel 2017 è stato introdotto un nuovo e più efficace vaccino chiamato Shingrix. Shingrix è ora il vaccino preferito raccomandato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) per la prevenzione dell’herpes zoster.

Per quanto tempo il vaccino Shingrix fornisce protezione?

Secondo il CDC, il vaccino Shingrix fornisce una forte protezione contro l’herpes zoster e le sue complicanze. Studi clinici hanno dimostrato che il vaccino è efficace per oltre il 90% nel prevenire l’herpes zoster in individui di età pari o superiore a 50 anni. La protezione fornita dal vaccino Shingrix dura diversi anni e gli studi dimostrano che rimane altamente efficace per almeno quattro anni dopo la vaccinazione.

È necessario un colpo di richiamo?

Sebbene il vaccino Shingrix offra una protezione di lunga durata, il CDC raccomanda una seconda dose per garantire la massima efficacia. La seconda dose deve essere somministrata da due a sei mesi dopo la prima dose. L'iniezione di richiamo aiuta a potenziare e prolungare la risposta immunitaria, fornendo una protezione continua contro l'herpes zoster.

E che dire del vecchio vaccino, Zostavax?

Il vecchio vaccino contro l’herpes zoster, Zostavax, è ancora disponibile ma non è più l’opzione preferita. Zostavax fornisce protezione contro l'herpes zoster per circa cinque anni, ma la sua efficacia diminuisce nel tempo. Se hai già ricevuto il vaccino Zostavax, il CDC consiglia di ottenere il vaccino Shingrix per garantire una migliore protezione contro l'herpes zoster.

In conclusione, il vaccino Shingrix è altamente efficace nel prevenire l’herpes zoster e le sue complicanze. Grazie alla sua protezione a lungo termine, le persone possono godere della tranquillità per diversi anni dopo la vaccinazione. Ricordati di consultare il tuo medico per determinare il programma di vaccinazione migliore per te e per assicurarti di ricevere le informazioni più aggiornate sulla prevenzione dell'herpes zoster.

