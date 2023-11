La nuova era del gaming: Shrapnel rivoluziona i giochi sparatutto in prima persona con la narrazione transmediale

Shrapnel sta inaugurando una nuova era dei giochi con il suo approccio rivoluzionario ai giochi sparatutto in prima persona. Sfruttando la potenza della tecnologia blockchain, Shrapnel introduce la narrazione transmediale, combinando fumetti, cortometraggi live-action e gameplay interattivo per offrire ai giocatori un'esperienza davvero coinvolgente.

Lo storytelling transmediale è una tecnica narrativa che racconta una storia su più piattaforme e formati multimediali. Consente ai creatori di creare storie più complesse e coinvolgenti che risuonano con i giocatori a un livello più profondo. Shrapnel comprende la crescente domanda di questo tipo di esperienze di narrazione e mira a soddisfare tale esigenza.

In un'intervista con Marc Mercuri, Chief Blockchain Officer di Shrapnel, ha sottolineato l'importanza della narrazione transmediale nei giochi. Ha affermato che consentire ai giocatori di interagire con la storia attraverso diversi media, come fumetti e cortometraggi, migliora il loro coinvolgimento complessivo con il mondo di gioco. Shrapnel fa un ulteriore passo avanti offrendo i suoi fumetti come NFT (token non fungibili) e premiando i giocatori con essi. Questo approccio unico consente al pubblico di connettersi con il contenuto in un modo più significativo.

L'approccio innovativo di Shrapnel allo sviluppo di giochi e alla narrazione si estende oltre il regno virtuale. L'introduzione di cortometraggi live-action, che sono stati ben accolti e riconosciuti ai festival cinematografici, offre un'opportunità unica per esplorare storie diverse all'interno del mondo del gioco. Questa collaborazione tra giochi e altre piattaforme multimediali si è rivelata vincente, come visto in esempi come la collaborazione di Fortnite con DC Comics e l'approccio simile di Call of Duty.

Uno dei principali vantaggi dello storytelling transmediale è la sua capacità di creare un impatto duraturo sui giocatori. Aumenta realmente la consapevolezza e attira i giocatori in modo più efficace rispetto alle promozioni a pagamento. Promuovendo una connessione più profonda tra i giocatori, il mondo di gioco e i suoi personaggi, la narrazione transmediale migliora l’esperienza di gioco complessiva. Questa connessione è particolarmente forte nei giochi sparatutto in prima persona come Shrapnel, dove la comprensione del mondo di gioco da parte dei giocatori ha un impatto diretto sulla loro connessione con i personaggi.

Le sfide sorgono per gli sviluppatori quando gestiscono storie complesse su più piattaforme. Ogni elemento della storia deve contribuire in modo univoco alla narrativa generale pur mantenendo l'accessibilità. Shrapnel integra perfettamente la narrazione transmediale, utilizzando fumetti e video live-action per esplorare il mondo e i personaggi del gioco. Il processo di produzione prevede una fase di produzione virtuale, simile alle tecniche utilizzate in spettacoli come The Mandalorian, in cui le risorse di gioco vengono introdotte nella produzione per creare un'esperienza coesa.

L'uso della tecnologia blockchain da parte di Shrapnel lo distingue dagli altri giochi sparatutto in prima persona. La tecnologia Blockchain consente ai creatori di dare potere ai giocatori consentendo loro di creare e vendere adesivi, skin e altri oggetti di gioco. Queste risorse possono essere combinate e remixate e i creatori possono ricevere royalties per il loro lavoro eccezionale. Inoltre, i giocatori hanno la completa proprietà delle proprie risorse, consentendo il libero scambio.

Con il suo approccio rivoluzionario al gioco e alla narrazione, Shrapnel sta rimodellando il panorama dei giochi sparatutto in prima persona. Abbracciando la narrazione transmediale e sfruttando la tecnologia blockchain, Shrapnel offre ai giocatori un'esperienza di gioco unica e coinvolgente che va oltre il gameplay tradizionale.

FAQ

Cos’è lo storytelling transmediale?

Lo storytelling transmediale è un approccio narrativo che racconta una storia su più piattaforme e formati multimediali. Consente ai creatori di creare storie più complesse e coinvolgenti che coinvolgono il pubblico a un livello più profondo.

In che modo Shrapnel utilizza la narrazione transmediale?

Shrapnel incorpora la narrazione transmediale combinando fumetti, cortometraggi live-action e gameplay interattivo per migliorare l'esperienza del giocatore. I giocatori possono interagire con la storia attraverso diversi media, come fumetti e cortometraggi.

Che ruolo ha la tecnologia blockchain in Shrapnel?

La tecnologia Blockchain viene utilizzata in Shrapnel per potenziare creatori e giocatori. I giocatori possono creare e vendere risorse di gioco e i creatori possono ricevere royalties per il loro lavoro eccezionale. Inoltre, i giocatori hanno la completa proprietà delle proprie risorse, consentendo il libero scambio.

Quali sono i vantaggi dello storytelling transmediale nei videogiochi?

La narrazione transmediale crea un impatto duraturo sui giocatori favorendo una connessione più profonda con il mondo di gioco e i suoi personaggi. Consente inoltre ai creatori di aumentare la notorietà e attrarre giocatori in modo più efficace rispetto alle tradizionali promozioni a pagamento.