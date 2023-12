Google rilascia il nuovo chatbot Bard come forte concorrente del ChatGPT di OpenAI

Google ha recentemente presentato il suo ultimo chatbot, Bard, basato sul suo modello linguistico di grandi dimensioni, Gemini. Bard è pronto a competere con ChatGPT di OpenAI e offre diverse funzionalità distinte. Sebbene Gemini abbia la capacità di analizzare immagini e audio, queste funzioni verranno implementate a Bard in un secondo momento, secondo Demis Hassabis, capo di Google DeepMind.

Un aspetto notevole del modello Gemini è la sua capacità di interagire con elementi non testuali. Nelle demo presentate da Google, Gemini consente ai genitori di caricare i compiti dei propri figli per identificare gli errori e consente allo YouTuber Mark Rober di ricevere feedback tramite intelligenza artificiale sui suoi progetti di aeroplani di carta semplicemente caricando immagini.

Google ha scelto di utilizzare video promozionali invece di demo dal vivo per il lancio di Bard, un allontanamento dal loro approccio precedente. Questa decisione è stata presa dopo una reazione controversa a un'allucinazione del chatbot durante la presentazione del CEO Sundar Pichai.

Bard è basato sulla versione Pro di Gemini ed è paragonabile a ChatGPT di OpenAI, che è basato sul modello GPT-3.5. Il modello Gemini Pro ha superato GPT-3.5 in diversi benchmark, tra cui il test benchmark Multi-Task Language Understanding e i benchmark HumanEval per la generazione di codice.

Inoltre, Google afferma che il suo prossimo modello Gemini Ultra supera i modelli all'avanguardia come GPT-4 nel ragionamento e nel riconoscimento delle immagini. Una volta rilasciato Ultra, Bard si evolverà ulteriormente in una versione più avanzata chiamata “Bard Advanced”.

I primi test utente di Bard hanno rivelato risultati contrastanti. Alcuni utenti hanno scoperto che Bard li ha indirizzati a utilizzare Ricerca Google per query specifiche, mentre altri hanno elogiato ChatGPT per aver fornito informazioni più dettagliate e precise. Tuttavia, Bard è stata in grado di identificare e correggere gli errori in una bozza, dimostrandosi promettente nelle sue capacità di controllo dei fatti.

Nel complesso, con il rilascio di Bard, Google mira ad affermarsi come attore di spicco nel panorama dei chatbot, offrendo un potente concorrente al ChatGPT di OpenAI.