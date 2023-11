Come si eliminano le app non cancellabili su Samsung?

Le app non cancellabili possono essere una seccatura su qualsiasi smartphone, compresi i dispositivi Samsung. Queste applicazioni preinstallate, note anche come bloatware, spesso occupano spazio di archiviazione prezioso e non possono essere rimosse facilmente. Tuttavia, esistono alcuni metodi con cui puoi provare a eliminare queste app ostinate e recuperare lo spazio di archiviazione del tuo dispositivo.

Un'opzione è disabilitare l'app. Disabilitare un'app essenzialmente la nasconde dal cassetto delle app del tuo dispositivo e ne impedisce l'esecuzione in background. Per disattivare un'app su un dispositivo Samsung, vai su Impostazioni, quindi App e seleziona l'app che desideri disattivare. Da lì, tocca il pulsante Disabilita. Tieni presente che la disattivazione di un'app potrebbe rendere non disponibili alcune funzionalità o funzionalità.

Se disabilitare l'app non è sufficiente, puoi provare a utilizzare un'app di terze parti per disinstallarla. Sul Google Play Store sono disponibili diverse app che affermano di essere in grado di rimuovere bloatware. Queste app spesso richiedono l'accesso root, il che significa che devi disporre di privilegi amministrativi sul tuo dispositivo. Tuttavia, il rooting del tuo dispositivo può invalidare la garanzia e causare altri problemi, quindi procedi con cautela.

Un altro metodo per eliminare le app non eliminabili è utilizzare Android Debug Bridge (ADB). ADB è uno strumento da riga di comando che ti consente di comunicare con il tuo dispositivo Android da un computer. Collegando il tuo dispositivo Samsung a un computer e utilizzando i comandi ADB, puoi disinstallare app di sistema altrimenti non rimovibili. Questo metodo richiede alcune conoscenze tecniche e può essere rischioso se non eseguito correttamente, quindi è consigliato agli utenti esperti.

FAQ:

D: Cosa sono le app non eliminabili?

R: Le app non cancellabili, note anche come bloatware, sono applicazioni preinstallate sugli smartphone che non possono essere rimosse facilmente con mezzi regolari.

D: Perché dovrei eliminare le app non eliminabili?

R: Le app non eliminabili spesso occupano spazio di archiviazione e potrebbero essere eseguite in background, con un potenziale impatto sulle prestazioni del dispositivo. Rimuoverli può liberare spazio e migliorare la funzionalità generale.

D: Posso eliminare le app non eliminabili senza eseguire il root del mio dispositivo Samsung?

R: Disattivare l'app è il modo più semplice per "eliminare" un'app non eliminabile senza eseguire il root. Tuttavia, la rimozione completa dell'app potrebbe richiedere l'accesso root o l'utilizzo di metodi avanzati come ADB.

D: È sicuro eseguire il root del mio dispositivo Samsung?

R: Il rooting del dispositivo può invalidare la garanzia e causare problemi di sicurezza o stabilità. Si consiglia di ricercare approfonditamente i rischi e i benefici prima di procedere con il rooting.

In conclusione, anche se eliminare le app non eliminabili sui dispositivi Samsung può essere impegnativo, esistono metodi disponibili per recuperare lo spazio di archiviazione del dispositivo. Che si tratti di disabilitare l'app, utilizzare app di terze parti o utilizzare comandi ADB, è importante valutare i rischi e i benefici prima di tentare uno di questi metodi.