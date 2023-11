Come si crea una cartella nascosta su iPhone?

Nell'era digitale di oggi, la privacy è diventata una delle principali preoccupazioni per molti utenti di smartphone. Che si tratti di foto personali, documenti sensibili o informazioni riservate, le persone vogliono assicurarsi che i propri dati rimangano al sicuro e nascosti da occhi indiscreti. Se sei un utente iPhone e desideri creare una cartella nascosta sul tuo dispositivo, ecco una guida passo passo per aiutarti a mantenere privati ​​i tuoi file.

1. Scegli un nascondiglio: Inizia selezionando una posizione adatta sul tuo iPhone in cui desideri creare la cartella nascosta. Potrebbe trovarsi all'interno di un'app esistente o sulla schermata iniziale.

2. Crea una nuova cartella: Tieni premuta l'icona di qualsiasi app sulla schermata iniziale finché non inizia a oscillare. Quindi, trascina un'app su un'altra per creare una nuova cartella. Assegna alla cartella un nome che non susciti sospetti.

3. Sposta le app nella cartella: Ora sposta le app che desideri nascondere nella cartella appena creata. Puoi farlo tenendo premuta l'icona di un'app, quindi trascinandola nella cartella.

4. Nascondi la cartella: Per nascondere la cartella da occhi indiscreti, spostala in una schermata iniziale secondaria o terziaria. Puoi farlo trascinando la cartella sullo schermo più a destra o scorrendo verso sinistra fino a raggiungere la posizione desiderata.

FAQ:

D: Qualcuno riesce ancora a trovare la mia cartella nascosta?

R: Anche se questo metodo fornisce un livello base di privacy, non è infallibile. Gli utenti più esperti potrebbero comunque riuscire a trovare la cartella nascosta effettuando una ricerca nel dispositivo o utilizzando determinate app di terze parti.

D: Posso proteggere con password la cartella nascosta?

R: Sfortunatamente, iOS non offre una funzionalità integrata per proteggere le cartelle con password. Tuttavia, puoi utilizzare app di terze parti dall'App Store che forniscono misure di sicurezza aggiuntive.

D: Nascondere le app ne influenzerà la funzionalità?

R: No, nascondere le app in una cartella non ne influenzerà la funzionalità. Puoi comunque accedervi e utilizzarli come faresti normalmente.

Seguendo questi semplici passaggi, puoi creare una cartella nascosta sul tuo iPhone e aggiungere un ulteriore livello di privacy ai tuoi dati personali. Tuttavia, è importante ricordare che questo metodo non è infallibile e, se disponi di informazioni altamente riservate, è consigliabile esplorare opzioni di sicurezza più robuste.