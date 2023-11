Come posso interrompere permanentemente l'esecuzione delle app in background?

Hai mai notato che anche dopo aver chiuso un'app sul tuo smartphone, questa continua a funzionare in background, consumando preziosa batteria e rallentando il tuo dispositivo? Se sei stanco di questo inconveniente, abbiamo alcuni suggerimenti per aiutarti a interrompere definitivamente l'esecuzione delle app in background.

Innanzitutto, capiamo cosa significa che un'app viene eseguita in background. Quando apri un'app sul tuo dispositivo, questa rimane attiva anche quando passi a un'altra app o blocchi lo schermo. Ciò consente alle app di eseguire attività come ricevere notifiche, aggiornare dati o riprodurre musica. Sebbene ciò possa essere utile per alcune app, può anche consumare la batteria e influire sulle prestazioni del dispositivo.

Per impedire l'esecuzione delle app in background, puoi seguire questi passaggi:

1. Sui dispositivi Android:

– Vai su “Impostazioni” e seleziona “App” o “Applicazioni”.

– Scegli l'app che desideri gestire e toccala.

– Cerca l’opzione “Batteria” o “Ottimizzazione batteria”.

– Seleziona "Non ottimizzare" o "Ottimizza utilizzo batteria" e disattivalo per l'app scelta.

2. Sui dispositivi iOS:

– Vai su “Impostazioni” e seleziona “Generale”.

– Tocca “Aggiornamento app in background”.

– Disabilita l'interruttore di attivazione/disattivazione dell'app di cui desideri impedire l'esecuzione in background.

Seguendo questi passaggi puoi impedire l'esecuzione delle app in background e risparmiare le risorse del tuo dispositivo. Tuttavia, tieni presente che alcune app potrebbero comunque richiedere attività in background per funzionare correttamente, come le app di messaggistica o di navigazione.

FAQ:

D: L'interruzione dell'esecuzione delle app in background influirà sulla loro funzionalità?

R: Nella maggior parte dei casi, l'interruzione dell'esecuzione delle app in background non influirà sulla loro funzionalità principale. Tuttavia, alcune app potrebbero richiedere attività in background affinché funzionalità specifiche funzionino correttamente.

D: Posso interrompere l'esecuzione contemporanea di tutte le app in background?

R: Sfortunatamente, non esiste un'impostazione universale per impedire l'esecuzione simultanea di tutte le app in background. Dovrai gestire individualmente le impostazioni dell'attività in background di ciascuna app.

D: L'interruzione dell'esecuzione delle app in background migliorerà le prestazioni del mio dispositivo?

R: Sì, interrompere l'esecuzione in background delle app non necessarie può migliorare le prestazioni del dispositivo riducendo l'utilizzo delle risorse e liberando memoria.

In conclusione, prendere il controllo di quali app vengono eseguite in background può migliorare significativamente la tua esperienza con lo smartphone. Seguendo i passaggi forniti, puoi interrompere permanentemente l'esecuzione delle app in background, risparmiando la durata della batteria e migliorando le prestazioni generali.