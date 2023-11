Quanto è comune Guillain Barre dopo il vaccino Shingrix?

Negli ultimi anni, il vaccino Shingrix ha guadagnato popolarità come misura preventiva efficace contro l’herpes zoster, una condizione dolorosa e debilitante causata dal virus varicella-zoster. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni su un potenziale legame tra il vaccino Shingrix e la sindrome di Guillain Barre (GBS), una rara malattia neurologica. Approfondiamo l'argomento ed esploriamo i fatti.

La GBS è una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca erroneamente i nervi periferici, provocando debolezza muscolare e, nei casi più gravi, paralisi. Sebbene la causa esatta dello GBS sia sconosciuta, è spesso preceduta da un’infezione, comprese malattie virali o batteriche. Sebbene il rischio di sviluppare GBS dopo qualsiasi vaccinazione sia estremamente basso, è stato osservato come un potenziale effetto collaterale di alcuni vaccini.

Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), l’incidenza della GBS dopo il vaccino Shingrix è stimata in circa 1-2 casi per milione di dosi somministrate. Questo rischio è notevolmente inferiore al rischio di sviluppare GBS dopo un’infezione naturale da herpes zoster, che si stima sia circa 1 su 3,000 casi.

FAQ:

D: Quali sono i sintomi della sindrome di Guillain Barré?

R: I sintomi della GBS spesso iniziano con debolezza e formicolio alle gambe e possono progredire fino a debolezza muscolare o paralisi. Può anche colpire la parte superiore del corpo, il viso e i muscoli respiratori.

D: Il rischio di GBS è lo stesso per tutti i vaccini?

R: No, il rischio di GBS varia a seconda del vaccino. Alcuni vaccini, come quello contro l’influenza stagionale, sono stati associati a un lieve aumento del rischio di GBS, mentre altri non hanno mostrato alcuna associazione significativa.

D: Dovrei preoccuparmi di ricevere il vaccino Shingrix?

R: Il rischio di sviluppare GBS dopo il vaccino Shingrix è estremamente basso. I benefici della vaccinazione nella prevenzione dell’herpes zoster e delle sue complicanze superano di gran lunga i potenziali rischi. È sempre consigliabile consultare il proprio medico per prendere una decisione informata in base alle proprie circostanze di salute individuali.

In conclusione, sebbene esista un rischio minimo di sviluppare la sindrome di Guillain Barré dopo aver ricevuto il vaccino Shingrix, l’incidenza è significativamente inferiore rispetto al rischio associato a un’infezione naturale da fuoco di Sant’Antonio. La vaccinazione rimane uno strumento cruciale nella prevenzione dell’herpes zoster e delle sue complicanze, e i benefici del vaccino Shingrix superano i potenziali rischi.