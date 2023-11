Colori e immagini: la chiave per identificare le estensioni della linea di prodotti

Quando si tratta di identificare un'estensione della linea di prodotti, i colori e le immagini giocano un ruolo cruciale. Tuttavia, una nuova ricerca dell’Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science presso l’Università dell’Australia Meridionale suggerisce che le immagini sono più efficaci dei colori nel segnalare la varietà dei prodotti.

In uno studio che ha analizzato le percezioni di 1,853 clienti su 576 prodotti nel mercato statunitense dei prodotti confezionati, solo il 56% delle varietà di prodotto aveva un colore comunemente atteso dagli acquirenti della categoria. Questa scoperta mette in discussione la pratica comune di utilizzare i colori per indicare una nuova variante. La dottoressa Ella Ward, scienziata senior di marketing, spiega: “I colori vengono regolarmente utilizzati per identificare i marchi, ma i consumatori associano un colore solo al 56% di questi tipi. In modo preoccupante, c’era una discrepanza tra i colori utilizzati nella pratica e quelli attesi dai clienti”.

Al contrario, lo studio ha rilevato che le immagini avevano più successo nel collegare i consumatori alle varianti di prodotto. Infatti, il 23% in più di consumatori è riuscito a stabilire questa connessione attraverso le immagini rispetto ai colori. Il dottor Ward suggerisce che le immagini siano un segnale più esplicito della varietà del prodotto perché contengono ricche informazioni neurali che vengono prontamente elaborate nella memoria.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative per gli esperti di marketing. Invece di fare affidamento esclusivamente sui colori, si consiglia di utilizzare, ove possibile, immagini per trasmettere la gamma di varianti del prodotto. In questo modo è possibile proteggere il master brand mantenendo la coesione visiva. Ad esempio, il cioccolato di Cadbury presenta in primo piano il colore viola, ma le variazioni di sapore sono segnalate attraverso uno striscione colorato e un'immagine, ad esempio uva sultanina e noci per un'estensione "Frutta e noci".

Nel complesso, questa ricerca evidenzia l’importanza di utilizzare segnali visivi efficaci per comunicare la varietà dei prodotti. Invece di fare affidamento esclusivamente su colori che potrebbero essere ambigui o fuorvianti, gli esperti di marketing dovrebbero prendere in considerazione l’idea di incorporare immagini per migliorare la comprensione del consumatore e lasciare un’impressione duratura.

FAQ:

Perché le estensioni di linea sono costose?

Le estensioni di linea sono costose perché richiedono investimenti in ricerca e sviluppo, campagne di marketing e produzione. Inoltre, esiste il rischio associato al lancio di nuovi prodotti, poiché non vi è alcuna garanzia di successo.

Qual è il tasso di fallimento delle estensioni di linea?

In media, le estensioni di linea hanno un tasso di fallimento di circa il 40%, il che significa che una parte significativa dei lanci di nuovi prodotti non riesce a generare le vendite desiderate e a soddisfare le aspettative dei consumatori.

Perché i colori sono comunemente usati per indicare una nuova variante?

I colori sono comunemente usati per indicare una nuova variante perché possono aiutare i consumatori a identificare e differenziare rapidamente le diverse opzioni di prodotto. Tuttavia, questa ricerca suggerisce che i colori da soli potrebbero non essere efficaci quanto le immagini nel trasmettere la varietà dei prodotti.