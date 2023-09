Uno studio rileva che le erbe svolgono un ruolo significativo nella cattura del carbonio

Un recente studio condotto da Young Zhou e dal suo team del Quinney College of Natural Resources e dell’Ecology Center ha fatto luce sull’importante ruolo svolto dall’erba nella cattura del carbonio. Tradizionalmente, gli sforzi per mitigare il riscaldamento globale si sono concentrati sulla piantagione di alberi per catturare e immagazzinare l’anidride carbonica. Tuttavia, questo studio rivela che anche le erbe contribuiscono in modo significativo allo stoccaggio del carbonio.

Pubblicato su Nature Geoscience, lo studio si è concentrato sulle savane tropicali, un ecosistema in cui alberi ed erba condividono lo spazio. I ricercatori hanno scoperto che le erbe rappresentavano oltre la metà del contenuto di carbonio del suolo in queste savane, compreso il terreno direttamente sotto gli alberi. Questa scoperta sfida la convinzione convenzionale secondo cui il rimboschimento aumenta principalmente lo stoccaggio del carbonio negli alberi.

Mentre le foreste immagazzinano il carbonio principalmente nei tronchi e nelle foglie, gli ecosistemi erbosi immagazzinano una parte significativa di carbonio nel suolo. Le erbe hanno apparati radicali estesi e contribuiscono allo stoccaggio del carbonio attraverso la decomposizione dei rifiuti organici. Ciò è particolarmente utile considerando il futuro incerto caratterizzato dal riscaldamento globale e dall’aumento del rischio di siccità e incendi.

Lo studio mirava a comprendere il ruolo delle erbe nello stoccaggio del carbonio perché la ricerca precedente si era concentrata principalmente sugli alberi. I ricercatori hanno condotto un’indagine approfondita, esaminando l’impatto dell’aumento della copertura arborea sullo stoccaggio del carbonio nel suolo negli ecosistemi della savana. I risultati hanno mostrato che l’aumento dello stoccaggio del carbonio nel suolo derivante dall’espansione della copertura arborea era minimo.

Lo studio ha anche rivelato variazioni nella risposta allo stoccaggio del carbonio nel suolo all’aumento della copertura arborea, con fattori quali le precipitazioni, il tipo di suolo e il contributo dello stoccaggio del carbonio da parte dell’erba che giocano un ruolo significativo. Ciò evidenzia la complessità dell’aumento della copertura arborea e il suo impatto sulla dinamica del carbonio nei suoli della savana.

Questi risultati sottolineano l’importanza di preservare e proteggere gli ecosistemi della savana e di riconoscere il loro contributo unico al ciclo globale del carbonio. Lo studio richiede una comprensione più completa di come i diversi elementi degli ecosistemi, come erba e alberi, contribuiscono allo stoccaggio del carbonio per sviluppare strategie efficaci nella lotta contro il riscaldamento globale.

Fonte:

– Riferimenti al diario: William J. Bond, Madelon F. Case, et al. Il carbonio nel suolo delle savane tropicali deriva principalmente dalle erbe. Geoscienza della natura. DOI: 10.1038/s41561-023-01232-0