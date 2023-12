Quanto è grande il robot perduto nello spazio?

Sommario:

Il robot perduto nello spazio, noto anche come robot B-9, è un personaggio iconico della classica serie televisiva di fantascienza "Lost in Space". Questo articolo si propone di esplorare le dimensioni e le dimensioni del famoso robot, fornendo approfondimenti sul suo aspetto fisico e sul suo significato all'interno dello spettacolo. Attraverso la ricerca e l'analisi, approfondiremo le varie versioni del robot e faremo luce sulle sue diverse dimensioni nel corso del franchise.

Introduzione:

Il robot perduto nello spazio ha affascinato il pubblico sin dal suo debutto nel 1965. Con il suo design distintivo e le sue frasi memorabili, il robot è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan. Tuttavia, determinare la dimensione esatta del robot può essere un po’ impegnativo a causa delle diverse iterazioni e modifiche subite nel corso degli anni. Partiamo per un viaggio alla scoperta delle dimensioni di questo amato personaggio di fantascienza.

Dimensioni del robot originale:

Nella serie originale, il Robot B-9 raggiungeva un'altezza impressionante di circa 6 piedi e 6 pollici (198 cm). Il suo design prevedeva un corpo cilindrico con testa conica, sormontato da una cupola trasparente. Le braccia del robot erano estensibili, permettendogli di eseguire vari compiti e interagire con i personaggi umani dello spettacolo. Il suo peso, tuttavia, rimane sconosciuto, poiché non è mai stato menzionato esplicitamente nella serie.

Modifiche e cambi di dimensione:

Con l'espansione del franchise "Lost in Space" nel corso degli anni, il robot ha subito diverse modifiche, con conseguenti cambiamenti nelle sue dimensioni. Nell'adattamento cinematografico del 1998, il robot era significativamente più grande, misurando circa 10 cm di altezza. Questa alterazione mirava a fornire una presenza più imponente e di grande impatto visivo sul grande schermo.

Nel riavvio Netflix del 2018 di “Lost in Space”, il robot ha ricevuto un altro restyling. Questa volta, è stata raffigurata come un'entità aliena non umanoide, deviando dal design originale. La dimensione del robot al riavvio è notevolmente più piccola, essendo alto circa 7 piedi (213 cm). Questa modifica è stata probabilmente apportata per allinearsi alla trama aggiornata e all'estetica visiva dell'adattamento moderno.

Significato del robot:

Nel corso della serie “Lost in Space”, il Robot B-9 ha svolto un ruolo cruciale nella sopravvivenza della famiglia Robinson. Serviva da protettore, fornendo assistenza e spesso salvando i personaggi da situazioni pericolose. L'iconico slogan del robot, "Pericolo, Will Robinson!" è diventato profondamente radicato nella cultura popolare, consolidando ulteriormente il suo significato all'interno dello spettacolo.

FAQ:

D: Il robot perduto nello spazio è sempre stato interpretato da una persona in costume?

R: Nella serie originale, il robot era infatti interpretato da un attore all'interno di un costume. Tuttavia, nel film del 1998 e nel riavvio di Netflix del 2018, il robot è stato creato utilizzando una combinazione di effetti pratici e CGI.

D: Sono disponibili per l'acquisto repliche o modelli ufficiali del robot Lost in Space?

R: Sì, sono disponibili per l'acquisto varie repliche e modelli con licenza del robot Lost in Space. Questi vanno da piccole figure da collezione a repliche a grandezza naturale, consentendo ai fan di possedere un pezzo dell'iconico personaggio.

D: Come comunicava il robot perduto nello spazio?

R: Il Robot B-9 comunicava tramite una serie di segnali acustici, fischi e schemi vocali sintetizzati. La sua voce distintiva e il suo modo di parlare divennero uno dei suoi tratti più riconoscibili.

In conclusione, il robot perduto nello spazio ha subito cambiamenti di dimensioni e modifiche durante le sue apparizioni in diversi adattamenti. Dall'altezza originale di 6 piedi e 6 pollici alla versione più grande nel film del 1998 e alla rappresentazione più piccola di un alieno nel riavvio di Netflix del 2018, le dimensioni del robot sono variate. Indipendentemente dalle sue dimensioni, il robot rimane parte integrante del franchise “Lost in Space”, lasciando un segno indelebile nella storia della fantascienza.

Fonte:

– Serie TV “Lost in Space” (1965–1968)

– Film “Perduti nello spazio” (1998)

– Serie Netflix “Lost in Space” (2018-oggi)