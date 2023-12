Il panorama in evoluzione dello sviluppo di codice assistito dall’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale (AI) ha già dimostrato di essere un potente strumento per gli sviluppatori, aumentando la produttività e aprendo nuove opportunità. Tuttavia, man mano che lo sviluppo di codici assistito dall’intelligenza artificiale diventa sempre più diffuso, comporta anche cambiamenti significativi e un impatto sulle aspirazioni di carriera nel settore tecnologico.

Con l'avvento di strumenti di intelligenza artificiale come Copilot e ChatGPT, gli sviluppatori possono generare codice in varie lingue senza sforzo. Infatti, un recente sondaggio ha rilevato che il 95% degli sviluppatori utilizza già questi strumenti di intelligenza artificiale generativa. Se da un lato ciò comporta il potenziale per enormi guadagni di produttività, dall’altro solleva anche la questione se il lavoro dei professionisti della tecnologia diventerà più complicato in un’era di maggiore automazione.

Una delle sfide principali è garantire che il codice generato soddisfi i requisiti aziendali e di governance. Sebbene l’intelligenza artificiale possa accelerare la codifica, è necessaria un’analisi attenta per identificare le vulnerabilità e garantire un codice di livello aziendale. Le attività di sicurezza e di garanzia della qualità associate ai lavori relativi al software continueranno a essere cruciali.

La proliferazione del codice è un altro problema che si pone con l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa nella codifica. La generazione di codice tramite intelligenza artificiale può portare a una base di codice in continua espansione, con conseguenti preoccupazioni sulla gestione e comprensione di questo codice. Gli sviluppatori sono già alle prese con debiti tecnici e con la necessità di navigare attraverso complesse basi di codice generate da altri.

Man mano che una consegna più rapida del codice diventa la norma, gli sviluppatori dovranno abbracciare il pensiero progettuale e sviluppare competenze più trasversali. La capacità di comunicare e presentare approfondimenti sulla scienza dei dati e processi di riprogettazione sarà cruciale per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo efficace e migliorare i risultati.

Anche la personalizzazione diventerà una competenza importante per gli sviluppatori, poiché le applicazioni devono essere adattate ai singoli utenti. L’intelligenza artificiale generativa consente un livello più elevato di personalizzazione e si prevede che la maggior parte della codifica in futuro sarà sviluppata dall’intelligenza artificiale.

Nonostante l’ascesa della tecnologia generativa, l’intervento umano è ancora fondamentale per garantire la qualità e l’allineamento aziendale. Gli sviluppatori svolgeranno un ruolo fondamentale nella cura dei dati di formazione, nell’esame delle discrepanze e nel garantire standard etici.

Per navigare in questo panorama in evoluzione, i professionisti della tecnologia dovranno assumere ruoli più ampi all’interno del settore aziendale. Emergeranno ruoli come formatore etico dell’intelligenza artificiale, ingegnere del linguaggio macchina, scienziato dei dati, stratega e consulente dell’intelligenza artificiale e garanzia della qualità. Le competenze tecniche nei linguaggi di programmazione e nei framework come Python, Java e PNL saranno molto richieste.

Inoltre, i professionisti della tecnologia assumeranno il ruolo di istruire e supportare gli altri nello sviluppo e nella distribuzione delle proprie app. I limiti tecnici del passato non limitano più l’arte di ciò che è possibile.

In conclusione, poiché lo sviluppo del codice assistito dall’intelligenza artificiale continua ad evolversi, comporta un mare di cambiamenti e nuove opportunità. Adattarsi a questo panorama in evoluzione richiede una combinazione di competenze tecniche, competenze trasversali e una profonda comprensione delle implicazioni e delle sfide che l’intelligenza artificiale comporta. I professionisti della tecnologia devono essere preparati alle dinamiche mutevoli e cogliere il potenziale offerto dall’intelligenza artificiale.